سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

01:06 م 10/05/2026

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4676 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6012 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7015 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8017 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249328 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

