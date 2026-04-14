تؤدي العادات اليومية دورا مهما في الحفاظ على صحة الشعر وقوته، خاصة في الساعات الأولى من اليوم، لذلك اتباع روتين صباحي بسيط يمكن أن يسهم في تعزيز نمو الشعر.

وفقا لموقع "the health"، إليك أبرز 5 نصائح لتعزيز صحة الشعر:

هل يؤثر ما تشربه صباحا على صحة شعرك؟

يؤثر أول مشروب تتناوله في بداية يومك بشكل مباشر على صحة شعرك، إذ يُنصح باختيار مشروبات غنية بالعناصر الغذائية مثل الماء الدافئ مع الليمون أو العصائر الطبيعية التي تحتوي على السبانخ والمكسرات والبذور، هذه المشروبات تمد الجسم بفيتامينات مهمة مثل البيوتين وفيتامين C والحديد، التي تدعم نمو الشعر وتزيد كثافته.

كيف يساعد تدليك فروة الرأس على تقوية الشعر؟

يمكن لتدليك فروة الرأس لبضع دقائق صباحا أن يُحسن الدورة الدموية بشكل ملحوظ، ما يساعد على وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، ويفضل استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لتعزيز الفائدة.

لماذا يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على البروتين؟

البروتين عنصرا أساسيا في تكوين الشعر، حيث يتكون بشكل رئيسي من الكيراتين، لذلك، فإن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو المكسرات يساعد على إصلاح الشعر التالف وتعزيز نموه بشكل صحي.

هل تؤثر تسريحات الشعر على صحته؟

يؤدي شد الشعر بقوة في الصباح إلى إضعاف الجذور مع مرور الوقت، ما يزيد من فرص التقصف والتساقط، لذا يُنصح بترك الشعر منسدلًا أو اختيار تسريحات مريحة لتقليل الضغط على فروة الرأس.

ما دور الشمس والرياضة في تحسين صحة الشعر؟

يسهم التعرض لأشعة الشمس في الصباح في تحفيز إنتاج فيتامين D، وهو عنصر ضروري لصحة بصيلات الشعر، كما تساعد التمارين الرياضية الخفيفة على تنشيط الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابا على نمو الشعر وقوته.

اقرأ أيضا:

تقصف الشعر.. إليك الأسباب وطرق العلاج

7 أضرار يسببها استخدام مجفف الشعر يوميا

خطوات أساسية للعناية بالشعر مع تغير الفصول





