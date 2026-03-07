كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحريك صور الموتى أو إظهار ملامحهم ليس حرامًا في ذاته، ما دام الأمر يقتصر على إعادة إنتاج الصورة أو تحريكها دون إضافة ما لم يصدر عنهم.

وقال جمعة خلال برنامج "نور الدين والشباب" على قناة "سي بي سي" أن الحرام يكمن في الافتراء على الشخص المتوفى، مثل تركيب صوت أو كلمات لم يقلها، موضحًا أن ذلك يُعد شهادة زور، خاصة إذا كانت هذه الكلمات وصية أو أمرًا جادًا، وهو ما يُعتبر من كبائر الذنوب.

وأضاف أن المزاح أو السخرية عبر تركيب أصوات أو عبارات غير صحيحة على صور الموتى يدخل في باب الحرام، مشددًا على أن احترام حرمة الإنسان بعد وفاته واجب، وأن أي تجاوز في هذا السياق يُعد تعديًا على الحقيقة والشرع.

وأكد جمعة أن المسألة ليست في التقنية نفسها، بل فيما يُضاف إليها من افتراء أو تزييف للحقيقة، داعيًا إلى مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام مثل هذه التقنيات لضمان عدم الوقوع في المحظور.

