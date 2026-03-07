إعلان

علي جمعة: تحريك صور الموتى بالذكاء الاصطناعي جائز بشرط

كتب : حسن مرسي

12:09 ص 07/03/2026

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحريك صور الموتى أو إظهار ملامحهم ليس حرامًا في ذاته، ما دام الأمر يقتصر على إعادة إنتاج الصورة أو تحريكها دون إضافة ما لم يصدر عنهم.

وقال جمعة خلال برنامج "نور الدين والشباب" على قناة "سي بي سي" أن الحرام يكمن في الافتراء على الشخص المتوفى، مثل تركيب صوت أو كلمات لم يقلها، موضحًا أن ذلك يُعد شهادة زور، خاصة إذا كانت هذه الكلمات وصية أو أمرًا جادًا، وهو ما يُعتبر من كبائر الذنوب.

وأضاف أن المزاح أو السخرية عبر تركيب أصوات أو عبارات غير صحيحة على صور الموتى يدخل في باب الحرام، مشددًا على أن احترام حرمة الإنسان بعد وفاته واجب، وأن أي تجاوز في هذا السياق يُعد تعديًا على الحقيقة والشرع.

وأكد جمعة أن المسألة ليست في التقنية نفسها، بل فيما يُضاف إليها من افتراء أو تزييف للحقيقة، داعيًا إلى مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام مثل هذه التقنيات لضمان عدم الوقوع في المحظور.

اقرأ أيضًا:

المفتي يوضح حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين

المفتي يوضح حكم طهارة العامل في محطات البنزين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صور الموتى الذكاء الاصطناعي علي جمعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
أخبار وتقارير

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية
أخبار وتقارير

25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان