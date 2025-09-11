كيف تحافظين على جودة مستحضرات التجميل لأطول فترة ممكنة؟ 3 حيل بسيطة

كتبت- أميرة حلمي:

مستحضرات التجميل لها فترة صلاحية محددة، لكن يمكن إطالة عمرها إذا اتبعتِ بعض التعليمات البسيطة.

وبحسب موقع InStyle، أول نصيحة أساسية هي تخزين المنتجات في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة، لأن الحرارة والضوء يتسببان في تلف المكونات بشكل أسرع. كذلك من المهم إغلاق العبوة بإحكام بعد كل استخدام لتقليل تعرضها للهواء.

وللحفاظ على نظافة المستحضرات، شدّد التقرير على ضرورة تنظيف أدوات المكياج مثل الفرش والإسفنج بانتظام باستخدام شامبو لطيف أو صابون، لتفادي تراكم البكتيريا التي قد تفسد المنتجات وتضر البشرة.

أما عن مدة الصلاحية، فأشار InStyle إلى أن هناك رمزًا على العبوة يُعرف بـ PAO (شكل علبة مفتوحة) يوضح المدة التي يُفضَّل استخدام المنتج خلالها بعد الفتح، مثل (6M) أي 6 أشهر. وبالنسبة للمنتجات غير المفتوحة، فهي غالبًا ما تدوم حتى 30 شهرًا من تاريخ التصنيع.

وحدد التقرير مدد تقريبية لاستخدام بعض المستحضرات بعد الفتح:

• الماسكارا ومنتجات العيون السائلة: من 3 إلى 6 أشهر.

• كريم الأساس السائل: من 12 إلى 18 شهرًا.

• أحمر الشفاه والغلوس: حتى عامين.

• البودرة مثل ظل الجفون: قد تصل إلى سنتين.

وإن لم تنتهِ فترة الصلاحية المكتوبة، يجب التخلص من المنتج فورًا إذا تغيرت رائحته أو لونه أو قوامه، فهذه علامات واضحة على فساده.