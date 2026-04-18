بابا الفاتيكان: الدخول في جدل مع ترامب "ليس في مصلحتي"

قال بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر يوم السبت إن الدخول في جدل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران "ليس في مصلحتي على الإطلاق"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيواصل التبشير برسالة الإنجيل الداعية إلى السلام.

وجاءت تصريحات البابا خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة البابوية أثناء رحلته من الكاميرون إلى أنجولا.

انتقادات ترامب

وتطرّق البابا إلى الجدل المتصاعد بشأن انتقادات ترامب لرسائل السلام التي يوجّهها، والتي تصدرت عناوين الأخبار هذا الأسبوع. لكنه أوضح أن ما يقوله لا يستهدف ترامب بشكل مباشر، بل يعكس رسالة الإنجيل الأوسع المتعلقة بالسلام.

وقال: "هناك سرد معيّن لم يكن دقيقًا في كل جوانبه، لكن بسبب الوضع السياسي الذي نشأ عندما أدلى رئيس الولايات المتحدة بتعليقات عني في اليوم الأول من الرحلة، أصبح الكثير مما كُتب بعد ذلك مجرد تعليقات على تعليقات، ومحاولة لتفسير ما قيل".

وكان ترامب قد بدأ هجومه عبر منصته "تروث سوشيال" في 12 أبريل، منتقدًا دعوات البابا للسلام في ظل الحرب التي اندلعت بعد ضربات أمريكية-إسرائيلية مشتركة في 28 فبراير، تلتها ردود إيرانية. واتهم ترامب البابا بأنه متساهل في قضايا الجريمة، ومقرّب من اليسار، وقال إن انتخابه كأول بابا أمريكي كان بفضله.

وتضمنت التقارير أيضًا أن البابا ليو يدعو باستمرار إلى السلام والحوار، ويدين استخدام الدين لتبرير الحرب. وقد وصف تهديد ترامب بـ"إبادة الحضارة الإيرانية" بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وأكد الفاتيكان أن البابا، عندما يتحدث عن السلام، فإنه يقصد جميع الحروب في العالم وليس الحرب في إيران فقط، مشيرًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مثلًا وصفت غزو موسكو لأوكرانيا بأنه "حرب مقدسة".

تصريحات بابا الفاتيكان

وفي حديثه للصحفيين، أشار البابا إلى تصريحاته في وقت سابق من الأسبوع خلال اجتماع سلام في مدينة بامندا بالكاميرون، وهي منطقة تشهد صراعًا انفصاليًا مستمرًا منذ نحو عقد في إقليم يتحدث الإنجليزية.

وقال إن تصريحاته التي انتقد فيها "قلة من الطغاة"الذين يدمّرون الأرض بالحروب والاستغلال، كُتبت قبل أسبوعين من بدء انتقادات ترامب، مضيفًا: "ومع ذلك، تم تفسيرها وكأنني أحاول مجددًا الدخول في جدل مع الرئيس، وهو أمر ليس في مصلحتي على الإطلاق".

واختتم البابا حديثه بالتأكيد على أنه سيواصل رسالته الدينية، قائلاً: "أنا أزور أفريقيا في المقام الأول كراعٍ روحي، ورئيس للكنيسة الكاثوليكية، لأكون مع المؤمنين، وأحتفل معهم، وأشجعهم، وأرافق جميع الكاثوليك في أنحاء أفريقيا".