إيران تدرس مقترحات أمريكية جديدة وتربط فتح "هرمز" بإنهاء الحصار

كتب : محمد جعفر

05:20 م 18/04/2026

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران تدرس حاليًا مقترحات أمريكية جديدة، وذلك في أعقاب محادثات أجريت مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي اضطلع بدور الوسيط بين الجانبين.

إيران لم ترد على المقترحات الأمريكية

وفي بيان نقلته وكالة أنباء مهر، أشار المجلس إلى أن إيران لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذه المقترحات، لكنه شدد في الوقت ذاته على جملة من المطالب التي سبق أن أعلنتها، وأكد المجلس أن طهران "مصممة على ممارسة الإشراف والسيطرة على حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى نهاية الحرب وتحقيق سلام دائم في المنطقة"، مشيرًا إلى ضرورة قطع خطوط الإمداد عن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستُطبق من خلال فرض نظام للرسوم، وإصدار شهادات عبور، وتنظيم الملاحة عبر مسارات محددة للسفن.

عاصم منير في باكستان

وفي سياق متصل، أنهى عاصم منير زيارة رسمية إلى إيران استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها، برفقة وفد باكستاني، مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، في إطار مساعٍ لدفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت الذي استمر أسبوعين.
واعتبر المجلس أن استمرار الحصار يمثل "انتهاكًا لوقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل إنهاء هذا الحصار.

