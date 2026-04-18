شهد مركز التنمية الشبابية بمدينة الشيخ زايد انطلاقة أولى جولاته التفقدية بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور جوهر نبيل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حيث كان في استقبالهم مجلس أمناء المركز برئاسة بلال نظير.

وافتتح الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، أعمال التطوير التي شملت المبنى الاجتماعي، إلى جانب إنشاء وتجديد مجموعة من الملاعب، من بينها ملعب خماسي وملعبان من النجيل الصناعي متعدد الاستخدامات، إضافة إلى منطقة مخصصة لرياضة الكروس فيت.

وانطلقت الجولة بافتتاح المبنى الاجتماعي، ثم افتتاح عدد من الملاعب الإكليريك متعددة الأغراض، قبل أن يختتما الجولة بافتتاح الملعب الخماسي الذي تم تجهيزه وفق أحدث المعايير الرياضية.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، تفقدا نشاط الكروس فيت الجديد داخل المركز، والذي يُعد من الإضافات الحديثة، ويستهدف جذب الشباب لما يوفره من تدريبات بدنية متطورة تسهم في رفع اللياقة البدنية وزيادة النشاط والحيوية.

واختتمت الجولة بزيارة حمام السباحة داخل المركز، حيث تم التأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان، بالإضافة إلى مراجعة مستوى النظافة وجودة المياه، وكذلك غرف تبديل الملابس، في إطار ضمان تقديم خدمة آمنة ومتكاملة للأعضاء.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد أصبح يقدم منظومة خدمات رياضية واجتماعية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أنه يضم عددًا من الأكاديميات في الألعاب الجماعية والفردية لخدمة شباب وأسر المنطقة.

وأوضح أن ما تم افتتاحه يمثل إضافة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يضمن توفير بيئة جاذبة وآمنة للشباب.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن تطوير المركز يمثل نقلة مهمة في منظومة المنشآت الشبابية بالمحافظة، حيث يوفر متنفسًا حضاريًا متكاملًا يساعد الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية في بيئة منظمة وآمنة.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير المراكز الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتماشى مع خطط الدولة للاستثمار في الطاقات الشابة وتنمية قدراتهم، مع استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه المنشآت لخدمة أبناء الجيزة.