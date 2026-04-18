شاركت جنا دياب ابنة الهضبة عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها خطفت من خلالها الأنظار إليها.

أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول رحلة منفردة على الإطلاق، أفضل تجربة في حياتي، (من الغريب جدا أن تطلب من الناس التقاط صورك)".

جنا عمرو دياب تطرح أغنية "Jim Lovell"

وتواصل جنا دياب، طرح عدد من الأغاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وكان آخرها أغنية بعنوان "Jim Lovell".

وكشفت جنا دياب عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" العالمية وهي شركة تسجيلات أمريكية، لتعلن "جنا" بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

وقامت "جنا" عقب تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" بالاحتفال مع عدد من المسؤولين عن الشركة، وعلقت: "خمنوا من تعاقد للتو مع شركة إنتر سكوب، لا أستطيع أن أعبر عن مدي سعادتي لأكون جزءًا من فريق العمل المذهل هذا".

