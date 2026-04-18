تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للممثلة الشابة بثينة علي الحجار ابنة المطرب الكبير علي الحجار توضح خلاله حقيقة التصريحات التي قالتها في فيديو منسوب لها، وانتشر بصورة واسعة خلال الساعات الماضية.

بثينة علي الحجار تعلق على توجيهها اللوم لوالدها

وقالت بثينة "أنا بس عايزة أتكلم عن الفيديو اللي انتشر، عشان أوضح كام حاجة مش هلحق أعمل كل ده دلوقتي، بس أنا كنت على طبيعتي في الفيديو، مش عارفة ليه الناس داخلة تكتب حاجات مفترية، وتقول إنتي مدمنة وطريقتك مش عارفة إيه، أنا داخلة بتكلم مع صحابي فيديو في الأوضة بتاعتي، وكان برايفت أصلا".

وتابعت "اللي قلته كلام أنا حاساه للأسف، كان نفسي علاقتي تكون كويسة مع عيلتي أو بابايا، بس الغلطة من عندهم، أنا آسفة جدا على الموضوع ده".

بثينة علي الحجار ترد على منتقديها

وأضافت ردا على منتقديها "بتقولوا شكلها مدمنة بطلوا افترى يا جماعة، وبعدين طب ما تساعدوا واللي بيقولوا اشتغلي أنا في فترة مش لاقية شغل وتعبانة، ومريت بحاجات خلتني تعبانة اكتر، ومحدش يعرف صحتي عاملة إزاي ولا هو يعرف على فكرة أي حاجة، بطلوا تظلموا الناس لو مش هتعرفوا تساعدوا، خلاص واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا، أنا بكتب وأمثل وأترجم، وبعرف اشتغل، بطلوا تظلموا الناس وأتمنى إني أخد حقي".

كانت والدة بثينة، الفنانة سحر حسن هاجمت منتقدي ابنتها بعد ظهورها قبل ساعات في فيديو تحدثت فيه عن والدها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططتها منذ يومين.

ونشرت سحر صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة، وعلقت على موقع فيسبوك "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".

وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

بثينة علي الحجار تتحدث عن والدها المطرب الكبير

بثينة ظهرت في فيديو أعيد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت خلاله تتحدث عن والدها، مشيرة إلى أنها ابنة المطرب علي الحجار ولم تأكل على مدار يومين سوى "البقسماط" ولا تعرف كيف تعيش عليه فقط.

أثار الفيديو جدلا واسعا بين مدافع عن الابنة وحقها في الحصول على دعم والدها، وبين منتقد رأى أنها تجاوزت في حق والدها.

اقرأ أيضا

والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار

أبرز تصريحات عمر كمال.. 5 سيارات فارهة واستثماره في العقارات وعدم الغناء بالكباريهات

موسيقار الأجيال.. هل تقدم أسرة محمد عبدالوهاب سيرته في عمل فني قريبا؟