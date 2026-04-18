"إظهار الصورة كاملة للرأي العام".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تحرك جديد من النادي ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

أزمة زيزو والزمالك

رحل زيزو عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع الفريق، قبل أن ينضم للغريم التقليدي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات والمباريات، قبل رحيله عن الأبيض.

تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو

قال مصدر في الزمالك لمصراوي: "النادي تقدم يوم الأربعاء الماضي بمذكرة جديدة للجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها بسرعة تحديد جلسة استماع واستدعاء ممثل نادي الزمالك بشأن الشكوى المقدمة من القلعة البيضاء ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو"، من أجل سرعة البت في الأمر".

وأضاف: "الزمالك طلب في مذكرته من اللجنة الجديدة لشؤون اللاعبين ضرورة تسريع الخطوات الخاصة بالتحقيق في هذه القضية، ومن ضمنها تحديد جلسة استماع لممثل الزمالك للرد على الاستفسارات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل إيضاح موقف النادي وحقيقة المبالغ التي يطالب بها الزمالك، والرد أيضًا على المطالبات المادية من جانب اللاعب، والتي يرى أنها من حقه، خاصة وأن النادي يمتلك المستندات الدالة على عدم أحقية اللاعب في المبالغ التي طالب بها".

واختتم المصدر: "الزمالك وبعد الأخبار المغلوطة المنتشرة مؤخراً يطالب لجنة شؤون اللاعبين بإظهار الصورة كاملة للرأي العام، وعدم ترك الفرصة للمنابر الإعلامية لتناول الأمر وفقًا للميول".

اقرأ أيضًا:

