

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تطوير منظومة العمل داخل مقار تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين أثناء استخراج المستندات والأوراق الرسمية، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

تخصيص مسارات سريعة لكبار السن وذوي الهمم

وركزت الإدارة خلال الفترة الأخيرة على تقديم أوجه الدعم والرعاية لكبار السن وذوي الهمم، من خلال تجهيز مسارات خاصة داخل مقار الخدمات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة ومرونة.

وحرصت فرق العمل داخل أقسام الجوازات المختلفة على متابعة الحالات الإنسانية والمرضية بين المواطنين المترددين، حيث تم استقبالهم بشكل فوري والعمل على مساعدتهم في إنهاء الإجراءات المطلوبة دون معاناة أو تأخير.

كما خصصت الإدارة أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم داخل مقار الجوازات، لتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة تتناسب مع احتياجاتهم، في إطار دعم البعد الإنساني وتوفير بيئة خدمية مناسبة لجميع الفئات.

وشملت إجراءات التيسير توفير عناصر إدارية مدربة للتعامل مع الحالات الخاصة، إلى جانب تقديم المساعدة الفورية للمواطنين داخل صالات الخدمة المختلفة، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ خطط تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مع إجراء مراجعات دورية لمستوى الأداء داخل المواقع الخدمية، لضمان تحسين جودة الخدمة وتحقيق سرعة الاستجابة للمترددين.

وتأتي تلك الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير المنظومة الخدمية وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية، بما يعكس الاهتمام بتوفير سبل الراحة للمواطنين بمختلف المحافظات.