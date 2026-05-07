

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، نشر الخدمات المرورية بمختلف المحاور والميادين الرئيسية، بالتزامن مع الإجازة الرسمية التي ساهمت في انخفاض معدلات الزحام وانتظام حركة المركبات على أغلب الطرق.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين، إلى جانب مناطق وسط البلد وميدان التحرير ورمسيس وغمرة، حالة من السيولة المرورية الملحوظة، مع انتظام حركة السيارات دون وجود تكدسات تعوق السير.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور لملاحظة أي كثافات أو أعطال مفاجئة قد تؤثر على الحركة.

كما ظهرت سيولة مرورية واضحة بشوارع الجيزة، خاصة بمناطق الدقي والعجوزة والمهندسين وشارع السودان وجامعة الدول العربية، بالتزامن مع انخفاض أعداد السيارات خلال ساعات الصباح.

وسادت حالة من الانتظام أعلى محاور صفط اللبن والهرم وفيصل، مع انتشار الأوناش والخدمات المرورية للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال على الطرق الرئيسية.

وأكدت المتابعات الميدانية انتظام حركة السير بمحاور شرق القاهرة، خاصة طريق صلاح سالم والطريق الزراعي ومحور المشير طنطاوي، دون تسجيل أي كثافات مرتفعة حتى الآن.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية على مختلف الطرق السريعة والرئيسية، لتأمين حركة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لقائدي السيارات طوال اليوم.