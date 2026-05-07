إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:45 ص 07/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، في بداية تعاملات الخميس 7-5-2026، مقارنة بمستواه مع حلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4646 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6970 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7965 جنيهًا للجرام.

اقرأ ايضًا: سوق الذهب بين الصعود والتراجع.. خبراء يوضحون سيناريوهات الأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 55760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.12% إلى نحو 4743 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البنك الأهلي المصري سعر الذهب اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
النشرة المرورية.. انسياب حركة السير بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

النشرة المرورية.. انسياب حركة السير بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور
زووم

4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

مصطفى قمر عن هاني شاكر: "كان وطنيا ومحدش يقدر يغني بإحساسه"
زووم

مصطفى قمر عن هاني شاكر: "كان وطنيا ومحدش يقدر يغني بإحساسه"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان