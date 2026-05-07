كشفت تقارير صحفية عن تمسك الولايات المتحدة بعدد من الخطوط الحمراء خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن واشنطن تطالب طهران بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل أحد الشروط الأساسية في أي تفاهم محتمل.

وبحسب المسؤولين، فإن الولايات المتحدة ترى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، بالتزامن مع تخفيف الحصار الذي تفرضه واشنطن، ضمن ترتيبات متبادلة بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن رفع معظم العقوبات الأمريكية لن يتم بمجرد توقيع الاتفاق، بل سيكون مرتبطا بمدى التزام إيران بتنفيذ بنوده بشكل فعلي.

وأكد المسؤولون أن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم يمثل أولوية بالنسبة لواشنطن، معتبرين أن هذه الخطوة أكثر أهمية من أي اتفاق مؤقت يقتصر على تعليق عمليات التخصيب لفترة محددة.