إعلان

واشنطن تتمسك بخطوط حمراء في مفاوضاتها النووية مع إيران

كتب : وكالات

10:15 ص 07/05/2026

واشنطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية عن تمسك الولايات المتحدة بعدد من الخطوط الحمراء خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن واشنطن تطالب طهران بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل أحد الشروط الأساسية في أي تفاهم محتمل.

وبحسب المسؤولين، فإن الولايات المتحدة ترى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، بالتزامن مع تخفيف الحصار الذي تفرضه واشنطن، ضمن ترتيبات متبادلة بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن رفع معظم العقوبات الأمريكية لن يتم بمجرد توقيع الاتفاق، بل سيكون مرتبطا بمدى التزام إيران بتنفيذ بنوده بشكل فعلي.

وأكد المسؤولون أن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم يمثل أولوية بالنسبة لواشنطن، معتبرين أن هذه الخطوة أكثر أهمية من أي اتفاق مؤقت يقتصر على تعليق عمليات التخصيب لفترة محددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
تفرط في تناول الطعام؟ 3 عوامل رئيسية قد تكون السبب
نصائح طبية

تفرط في تناول الطعام؟ 3 عوامل رئيسية قد تكون السبب
أفضل وقت لتنظيف الأسنان.. قبل أم بعد تناول وجبة الإفطار؟
نصائح طبية

أفضل وقت لتنظيف الأسنان.. قبل أم بعد تناول وجبة الإفطار؟
أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة
النشرة المرورية.. انسياب حركة السير بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

النشرة المرورية.. انسياب حركة السير بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان