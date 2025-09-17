معجون النحاس .. سلاحك لمواجهة صدأ مكونات السيارة

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن معجون النحاس “Copper Paste” يعد من المواد الأساسية في أعمال الصيانة والإصلاح، لا سيما عند التعامل مع الوصلات المعدنية المعرضة للحرارة العالية؛ فهو يمنع التصاق الأجزاء المعدنية ببعضها ويقي من التآكل ويقلل من الضوضاء غير المرغوبة، ما يسهم في الحفاظ على كفاءة السيارة على المدى الطويل.

وأوضحت المجلة الألمانية أن معجون النحاس يُستخدم بشكل واسع مع المكابح والمسامير القلاووظ وأنظمة العادم؛ حيث يساعد في حماية الأجزاء من الصدأ وتسهيل الفك لاحقا، كما أنه يقلل الاحتكاك ويُطيل العمر الافتراضي للمكونات.

دقة وعناية

وأكدت (أوتو تسايتونج) أن تطبيق معجون النحاس يحتاج إلى دقة وعناية لضمان الأداء الأمثل، مشيرة إلى أنه يجب عند استخدامه مع المكابح تنظيف الأقراص والبطانات جيدا قبل وضع طبقة رقيقة من المعجون على ظهر البطانات، مع الحرص على عدم ملامسة أقراص المكابح مباشرة، لتجنب التأثير على قوة الكبح.

أما في حالة المسامير والوصلات المعدنية، فيجب توزيع المعجون بشكل متساوٍ لضمان الحماية من التآكل والتثبيت المفرط، مع إمكانية الاستعانة بخبراء الصيانة عند الحاجة.

تجديد طبقة المعجون

وأوصت المجلة الألمانية بتجديد طبقة المعجون عند كل عملية صيانة أو استبدال للبطانات في المكابح، بينما يُستحسن إعادة التطبيق على المسامير والوصلات المعدنية عند كل عملية تركيب، خصوصا في البيئات الرطبة أو المعرضة للحرارة العالية.

وفي حال وجود بقايا معجون، فإنه يمكن تنظيفها باستخدام الكحول الأيزوبروبيلي أو منظف المكابح، مع استخدام قطعة قماش نظيفة وارتداء القفازات والنظارات الواقية لحماية اليدين والعينين ومنع خدش الأسطح الحساسة.