للمبتدئين والمحترفين.. نصائح مفيدة لسائقي الموتسيكلات في الربيع

برلين - (د ب أ):

ينتظر سائقو الدراجات النارية "الموتسيكلات" قدوم موسم الربيع بفارغ الصبر لانطلاقة جديدة.

ولكي ينعم عشاق قيادة الدراجات النارية بالسلامة على الطريق، يقدم ماتياس هاسبر، من معهد سلامة الدراجات النارية (ifz) بألمانيا، بعض النصائح والإرشادات المفيدة.

إلى جانب الإجراءات التقنية المعتادة، ما الذي يجب فحصه، سواء كان قائد الدراجة النارية مبتدئا أو خبيرا في قيادة الدراجات النارية؟

ماتياس هاسبر: غالبا ما يتم إهمال زيت الفرامل؛ حيث يعتقد قائد الدراجة النارية أنه نادرا ما يقود دراجته، وبالتالي ليس هناك حاجة لتغيير زيت الفرامل، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ؛ لأنه بمجرد إيقاف الدراجة النارية ينشأ بخار ماء في نظام الفرامل مع معظم زيوت المكابح المستخدمة، وهو ما يؤثر بالسلب على الخصائص المطلوبة لزيت الفرامل، ولذلك فإنه يجب الالتزام بفترات الصيانة المقررة لكي يعمل نظام المكابح بصورة صحيحة.

وينبغي لقائد الدراجة النارية عدم تغيير زيت الفرامل بنفسه؛ لأن هناك خطر كبير من خلال بقاء زيت الفرامل القديم في نظام الفرامل، بما في ذلك المضخات الهيدروليكية، علاوة على أن الورش الفنية المتخصصة تتوفر لديها الأدوات والخبرة اللازمة لضمان تغيير زيت الفرامل بصورة سليمة.

وهناك اعتقاد خاطئ يتعلق بالإطارات أيضا مفاده أن مداس الإطارات لا يزال كبيرا؛ لأنه لم يتم السير بالدراجة كثيرا، ولكن المطاط الأسود يتقادم مع مرور الوقت؛ حيث غالبا ما تحدد الشركات المنتجة للإطارات العمر الافتراضي لها بعشر سنوات، علاوة على أن العمر الافتراضي يختلف باختلاف عدة عوامل أخرى، ويمكن معرفة عمر الإطار من خلال رقم DOT المدون على جانب الإطار، فإذا كان الرقم 1519 مثلا، فإنه ذلك يشير إلى إنتاج الإطار في الأسبوع الخامس عشر من سنة 2019.

ويعد ضغط هواء الإطارات الصحيح من العوامل الأساسية للقيادة الآمنة، ومع ذلك يستهين الكثيرون به، ولذلك من الأفضل مع أول رحلة بالدراجة النارية التوجه إلى أقرب محطة وقود لضبط ضغط هواء الإطارات، إذا لم يتم ضبطه في المنزل، علاوة على أن يجب مراجعة ضغط هواء الإطارات كل أسبوعين على الأقل، وذلك عندما تكون الإطارات باردة، وتصحيحه إذا لزم الأمر، وعند قياس ضغط هواء الإطارات يجب الاستعانة بالأجهزة الدقيقة لقياس ضغط هواء الإطارات.

بماذا تنصح المبتدئين في قيادة الدراجات النارية وخاصة خلال الموسم الأول؟

ماتياس هاسبر: حتى في حالة إتمام التدريب على قيادة الدراجات النارية في مدرسة القيادة للتو، فإنه يتعين على المبتدئين في الخطوة التالية استكمال التدريب على الدراجة النارية؛ نظرا لأن مدرسة تعليم القيادة ترسي أسس القيادة الآمنة، والتي يجب تحسينها باستمرار، ويجب تذكر أن الرياضيين يحتاجون للتدريب المستمر لإتقان مهاراتهم، وهو ما يسري أيضا في حركة المرور عند قيادة الدراجات النارية ودراجات السكوتر.

ويمكن للمبتدئين في قيادة الدراجات النارية الوصول إلى جلسة التدريب الأولى عبر بوابة التدريب الإلكترونية التابعة لنادي السيارات ADAC والمجلس الألماني للسلامة على الطرق ومعهد سلامة الدراجات النارية.

وإلى جانب شراء الدراجة النارية يجب أن تتوافر ميزانية كافية لشراء خوذة مناسبة ومجموعة كاملة من التجهيزات بما في ذلك سترة مخصصة للدراجات النارية وبنطال وحذاء وبوت وقفازات وخلافه، وقد تم تخليص التجهيزات المهمة في كتيب على موقع الإنترنت الخاص بمعهد سلامة الدراجات النارية.

ويتعين على قائد الدراجة النارية في البداية تدريب إحساسه بزوايا الميل الآمن أثناء اجتياز المنعطفات، وهنا يجب مراعاة عدة عوامل؛ حيث يجب خفض سرعة السير قبل الدخول في المنعطف، والانتباه لحالة الطريق وخصائصه ومراعاة حالة الطقس؛ نظرا لأن انخفاض درجات الحرارة وخاصة في فصل الربيع تقلل من التصاق الإطارات بسطح الطريق.

علاوة على أنه يجب التحقق مما إذا كان يمكن رؤية داخل المنعطف، ويجب ألا يتم قيادة الدراجة النارية لفترة طويلة، ولكن يجب تنظيم فترات استراحة بصورة منتظمة والحرص على متابعة مستوى السوائل في الجسم، بمعنى أنه يجب شرب كمية كافية من السوائل حتى لا تتأثر اللياقة البدنية سلبا، وهو ما يحد من التركيز أثناء القيادة.

وعند قيادة الدراجة النارية ضمن مجموعة لا ينبغي لأحد أن يتسارع مع قائدي الدراجات النارية الآخرين، ولكن يجب أن يقود كل شخص بالطريقة الأكثر أمانا له.

ما النقاط التي يتعين على المحترفين في قيادة الدراجات النارية مراعاتها مع بداية الموسم؟

ماتياس هاسبر: بطبيعة الحال تعد قيادة الدراجة النارية من الأمور الجيدة بعد فترة انقطاع، ولكن الإحساس بمناورات القيادة المختلفة مثل زاويا الميل والكبح الاضطراري يقل بشكل واضح، ولذلك من الأمور المهمة التعود على قوانين فيزياء القيادة بدقة والتعامل معها ببطء وخاصة بعد التوقف عن القيادة لفترة طويلة أثناء الشتاء.

وحتى بالنسبة للمحترفين في قيادة الدراجات النارية فإنه يجب عليهم تعلم الخبرات الجديدة؛ حيث يقدم قطاع تدريب الدراجات النارية برنامجا تدريبيا يتناسب مع الجميع.

وإلى جانب التدريب الأساسي هناك جلسات تدريب متقدمة وجلسات تدريب مكثفة وجلسات تدريب على اجتياز المنعطفات، أو حتى جلسات التدريب المختصرة.

ومن النصائح المفيدة أيضا ضرورة ارتداء ملابس داخلية عملية مصممة خصيصا لقائدي الدراجات النارية، والتي تعتبر بمثابة ملابس داخلية؛ حيث لا تمتص هذه الملابس العرق، ولكنها تنقله إلى طبقات الملابس الخارجية، وهو ما يساعد على تبخر العرق ويظل الجلد نفسه جافا إلى حد ما.

علاوة على أن الملابس المخصصة للدراجة النارية تكون أكثر راحة من السترات القطنية المبللة بالعرق، وتعتبر الملابس الداخلية المقاومة للتآكل من التجهيزات المهمة للغاية؛ لأنها تقلل من حرارة الاحتكاك بين الجلد والبطانة في حالات السقوط على الأرض، ويمكن أن تمنع حروق الجلد.

ومهما بدت الخوذة رائعة فإنها ستتعرض للتلف مع مرور الوقت بغض النظر عن مدى كثافة استعمالها، وللحفاظ على تأثير الحماية الكامل للخوذة فإنه يجب استبدالها بأخرى جديدة كقاعدة عامة بعد مرور خمس إلى سبع سنوات.

وما لا يعرفه الكثيرون أن الواقيات الموجودة في ملابس الدراجات النارية تتقادم مع مرور الوقت، وتتقادم بعض الموديلات بصورة أسرع من البعض الآخر، ويمكن التعرف على المعلومات المتعلقة بمتانة الواقيات من بيانات المنتج الخاصة بالشركة المنتجة، وإذا رغب قائد الدراجة النارية من ترقية ملابسه بالواقيات الجديدة فيجب اصطحابها إلى المتاجر المتخصصة والتأكد من الواقيات الجديدة مناسبة ويمكن تركيبها بصورة صحيحة.

وبغض النظر عما إذا كان المرء مبتدئا في قيادة الدراجة النارية أو متمرسا أو قائدا عاديا، فمن المؤكد أنه قد أخطأ في تقدير منعطف أثناء مسيرته في قيادة الدراجة النارية، وهنا يلزم خفض السرعة قبل المنعطف بوقت كافٍ.

علاوة على أنه لا يتم التعرف بسهولة على الدراجات النارية في الوقت المناسب بسبب حجمها الضيق، كما أنه يُساء سرعتها عند الاقتراب منها، ولذلك فإنه يتعين على قائدي الدراجات النارية توخي الحرص والحذر والقيادة بطريقة كاشفة للطريق، علاوة على أنه يجب تطوير رؤية ثاقبة لفهم سلوكيات مستخدمي الطريق الآخرين، وتوقع تصرفاتهم إلى حد ما.