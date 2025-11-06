بعكس الشائع.. القهوة قد تتحول إلى متهم في حوادث السيارات

يلجأ العديد من سائقي الشاحنات والسيارات، خصوصا الذين يقطعون مسافات طويلة، إلى شرب القهوة للحفاظ على اليقظة والتركيز أثناء القيادة.

ولكن نتائج أبحاث نشرت مؤخًرا أفادت بأن تجاوز الحد اليومي الموصى به من الكافيين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما يؤكده أيضًا خبراء في مجال الأنظمة الغذائية.

يتعتمد الكثير من قائدي السيارات بمختلف دول العالم على جرعة سريعة من القهوة أو مشروبات الطاقة المعززة بالكافيين للحفاظ على اليقظة والتركيز أثناء القيادة.

ذكرت صحيفة "تلجراف" نتائج دراسة سابقة كشفت أن السائقين الذين يتناولون كميات كبيرة من القهوة ومشروبات الطاقة يكونون أكثر عرضة للحوادث، مقارنة بمن تناولوا كمية قليلة.

وتشير دراسات أخرى إلى أن تناول جرعات معتدلة من الكافيين قد يقلل حوادث السير، غير أن خبراء السلامة أكدو إلى أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يسبب الحوادث.

وكان قد كشف استطلاع رأي، أن مايقرب من 11 مليون سائق في بريطانيا يتجاوزون الحد اليومي الموصى به من الكافيين، بحسب ما نشره موقع قناة سكاي نيوز عربية.

ونقل موقع سكاي نيوز" عن طبيب في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، قوله: "يعد شرب القهوة والشاي أمرا طبيعيا، ولكن السائقين الذين يعتمدون على القهوة باستمرار قد يواجهون مشاكل، فتلك المشروبات غالبًا ما تكون مليئة بجرعات متعددة من الإسبريسو، حيث أن جرعة واحدة من القهوة يمكن أن تدفعك لتجاوز الحد الأقصى المسموح به".

ونستعرض من خلال الموضوع التالي تأثير الإفراط في تناول الكافيين أثناء قيادة السيارة:

ضعف اتخاذ القرار

قال المدير التنفيذي لمنظمة "رود سيفتي جي بي" المتخصصة في السلامة الطرقية، جيمس جيبسون، إن أعراضا مثل القلق والدوخة والصداع تضعف القدرة على اتخاذ القرارات وعلى حدة التركيز.

وأضاف جيبسون: "يتخذ السائقون قرارات كل ثانية، مثل تحديد ما إذا كان من الآمن الخروج من التقاطع، أو تغيير المسار، وإن ضعف اتخاذ القرار يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السائقين ومرافقيهم، ومستخدمي الطرق الآخرين".

الارتعاش

عند تجاوز الحد المسموح به، يمكن للكافيين أن يحفز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى ارتعاش اليدين أو الساقين، ومع هذا العرض الخطير يصعب أداء الحركات الدقيقة مثل التوجيه، أو تغيير السرعة، أو الحفاظ على ضغط مستقر على الدواسة، ويمكن أن تتحول هذه الاهتزازات إلى تشنجات خطيرة.

بطئ رد الفعل

تحسن الجرعات المعتدلة من الكافيين اليقظة والتركيز، ولكن الجرعات المفرطة تسبب العصبية المفرطة، والقلق، والتأخر في رد الفعل بسبب فرط النشاط العصبي.

كما يمكن أن تسبب أيضا ضعفا في تقدير المسافة أو السرعة.

الاضطرابات البصرية

قد تؤدي المستويات العالية من الكافيين إلى ارتعاش عضلات العين، وصعوبة التركيز، خاصة عند التعب أو الجفاف، ما يزيد خطر الإصابة باضطرابات الرؤية، أو الرمش المتكرر، أو تشتت النظر.

الصداع

يترتب عن الإفراط في شرب الكافيين ضيق الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب الصداع.

القيادة الآمنة

أوضح جيمس جيبسون أنه ينبغي على السائقين تحديد مقدار الكافيين الذي يستهلكونه، وأن يفكروا فيما إذا كانوا يتجاوزون الحد اليومي الآمن البالغ نحو 400 مل جرام، ناصحا إياهم بتنظيم استهلاك القهوة، وأخذ فترات راحة لتقليل التعب.

اقرأ أيضًا:

بعد تراجعها أكثر من نصف مليون جنيه.. من ينافس هيونداي أيونيك 5 في مصر؟

أرخص سيارة جديدة تقدمها نيسان في مصر.. أسعار ومواصفات

بعد تخفيض شيفرولية أوبترا.. تعرف على أرخص 5 سيارات "سيدان" 2026 بمصر