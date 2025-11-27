بعد التحذير من الشبورة| هل الصابون الحل لسائقي السيارات في الصباح؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر خلال الأيام الست المقبلة، والظواهر الجوية المسيطرة خلال تلك الفترة.

وقالت الهيئة في بيان، إن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من (3:9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ومع انخفاض الرؤية الأفقية تزداد المخاطر التي يتعرض لها سائقي السيارات خلال الساعات الأولى من الصباح، وبخاصة الذين يقودون سياراتهم على الطرق السريعة والقريبة من الأراضي الزراعية.

وفي هذه الحالات يبحث الكثير من السائقين عن الطرق الأكثر فاعلية لمقاومة تكثف بخار الماء على أسطح زجاج السيارة، ما يتسبب في إعاقة الرؤية ويرفع من معدلات الحوادث التصادم.

ويوصي خبراء السلامة بعدد من الوسائل البسيطة والسريعة التي تكافح بفاعلية الشبورة الصباحية، ومن هذه الطرق "صابون اليد"، والذي يستخدم عبر فرد طبقة رقيقة من الصابون لوقف تكون الشبورة.

كيف تعمل طبقة الصابون على منع تكثف الشبورة؟

تعتمد الفكرة على الخصائص الكيميائية للصابون، إذ يحتوي على مواد تقلل التوتر السطحي وتمنع تجمع بخار الماء على شكل قطرات صغيرة غير شفافة. وبدلًا من ذلك، يتحول البخار إلى طبقة مائية رقيقة ومسطحة لا تعيق الرؤية، ما يجعل الزجاج أكثر مقاومة للضباب.

خطوات استخدام الصابون لمكافحة الشبورة

تنظيف الزجاج الداخلي وتجفيفه

وضع نقطة صغيرة من الصابون السائل الشفاف على قطعة قماش ناعمة.

توزيع الصابون على الزجاج بواسطة قطعة قماش ناعمة بحركات دائرية حتى تتكون طبقة رقيقة غير مرئية.

ترك الطبقة لثوانٍ قليلة ثم مسحها للتخلص من أي لمعان زائد.

مدة الفعالية.. وأنواع صابون ممنوع استخدامها

تستمر فعالية طبقة الصابون من يومين إلى أسبوع حسب درجة الرطوبة ودرجة الحرارة داخل السيارة.

هذا وينصح متخصصون بتجنب استخدام الصابون الكريمي أو ذي الروائح القوية، لأنه قد يترك آثارًا على الزجاج أو يؤثر على مستوى الشفافية.

