أيهما أفضل.. الإطارات الشتوية أم إطارات طوال العام؟

برلين - (د ب أ):

عند استعمال الإطارات الشتوية يتعين على أصحاب السيارات التوجه إلى الورش الفنية المتخصصة لاستبدال الإطارات، ثم تخزين الإطارات الصيفية، ومع قدوم فصل الربيع يتم إعادة هذه الإجراءات مرة أخرى.

ولكن إذا رغب أصحاب السيارات في تجنب هذه المتاعب، فيمكنهم الاعتماد على إطارات طوال العام أو "إطارات جميع فصول السنة".

الإطارات المتخصصة أفضل

وقال نادي السيارات ADAC الألماني إنه على الرغم من أن إطارات طوال العام قد تحسنت كثيرا في الاختبارات، التي أجراها النادي، إلا أنه يتضح أن إطارات طوال العام لا تزال تمثل حلا وسطا وأن الإطارات المتخصصة فقط هي الأفضل لظروف القيادة الصيفية أو الشتوية.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأمر يتطلب أن تقوم الإطارات بتلبية العديد من المتطلبات في نفس الوقت، وبعض هذه المتطلبات متعارضة؛ فعلى سبيل المثال يجب أن تتمتع الإطارات بقدر كافٍ من الاحتكاك بالثلج، وفي الوقت نفسه يجب ألا يصدر عنها إحساس بالانزلاق على الماء أثناء القيادة في الطقس الدافئ أثناء الصيف.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه كلما زادت قيادة السيارة في المناطق الحضرية وقلت المسافة المقطوعة سنويا، زادت فرص استعمال إطارات طوال العام، ولكن في الأحوال الطارئة يجب تأجيل الرحلات الطويلة عبر البلاد في ظل ظروف الطرق الشتوية القاسية.

المناطق الريفية

ويتعين على أصحاب السيارات، الذين يقودون سياراتهم كثيرا في المناطق الريفية، مراعاة التغييرات الموسمية بصورة منتظمة، حتى تكون السيارة مجهزة بالإطارات المثالية باستمرار، حتى إذا كانت الطرق غير مهيأة أو عند السفر إلى البلاد الحارة لقضاء العطلات الصيفية.

وأشار نادي ADAC إلى أن إطارات طوال العام تتعرض للإجهاد الشديد في ظل درجات الحرارة المرتفعة وعند تحميل السيارة بالكامل، وهو ما يؤثر بالسلب على التحكم في السيارة، وتنص القاعدة العامة بتركيب الإطارات الشتوية بدءا من تشرين أول/أكتوبر وحتى حلول فصل الربيع.