لندن - (د ب أ):

أكد البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، إنه "سيتفهم" لو اعتزل الهولندي ماكس فيرستابن رياضة سباقات سيارات فورمولا-1، وأكد أنه لا يوجد أي سائق أكبر من الرياضة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن فيرستابن انتقد بشدة القواعد الجديدة لفورمولا-1 حيث شبهها بلعبة ماريو، وألمح في السباق الأخير باليابان إنه قد ينسحب من المنافسات.

كما تبين في وقت سابق من هذا الشهر أن بطل العالم أربع مرات سيخسر مهندس سباقاته منذ فترة طويلة وحليفه المقرب جيانبييرو لامبياسي، الذي سيغادر فريق ريد بول للانضمام إلى الغريم مكلارين.

ولكن راسل قال :" فورمولا-1 أكبر من أي سائق. لن نرغب في خسارة ماكس لأننا كلنا نستمتع بالتسابق ضده".

وأضاف :" ولكنه حقق ما يحلم به أغلب السائقين، وهو الفوز ببطولة العالم وهي يملك أربع منهم، في النهاية، تصل إلى نقطة لا يوجد فيها الكثير لتحققه".

وأكمل :" حقق كل ما هو مطلوب منه. ربما يستطيع تحطيم الأرقام القياسية؟ لكن بمعرفتي به - وبمعرفتي بالسائقين الذين فازوا أو حققوا إنجازات مماثلة - في مرحلة ما، يرغب المرء في فعل ما يرسم البسمة على وجهه".

وأكد :"هدفي هو أن أصبح بطل العالم لسباقات فورمولا-1 وإذا كان لدي أربعة ألقاب، على الأرجح سأفعل نفس الأمر.

وأكمل :" هو في مرحلة مختلفة للغاية في مسيرته وسأتفهم إذا أراد البقاء أو إذا أراد الرحيل".

ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بول حتى 2028 ولكن البنود المتعلقة بالأداء ستسمح له بالرحيل قبل ذلك.

ويتواجد السائق الهولندي في المركز التاسع في ترتيب فئة السائقين ببطولة العالم بعدما جمع 12 نقطة فقط في أول ثلاثة سباقات.

وقال راسل :" لم أستمتع بقيادة سيارة مرسيدس 2022 عندما كانت تتأرجح صعودا وهبوطا وتؤذي ظهر الجميع".

واستطرد :"السيارة كانت كبيرة، و ثقيلة وغير مريحة للغاية في المنعطفات عالية السرعة، لكن فيرستابن لم يكن لديه نفس الشكاوى لأنه كان يفوز".

وأوضح :"الآن، تختلف الشكاوى التي لديه حاليًا عن شكاوى مرسيدس وفيراري ومكلارين لأننا في مقدمة الترتيب. هذا أمر طبيعي، وأنت تتفهم وتدرك إحباطاته".

