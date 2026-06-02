كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء والعصي الخشبية بمحافظة أسوان.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة ثان أسوان تلقى بلاغًا بتاريخ الأول من الشهر الجاري يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الأهالى بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن طرفى المشاجرة ضما 16 شخصًا، حيث ضم الطرف الأول 9 أشخاص، فيما ضم الطرف الثانى 7 أشخاص، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم، وتبين أن الخلافات بينهم نشبت بسبب مشكلات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال.

وأضافت التحريات أن الخلافات تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والعصى الخشبية، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثانى، إلى جانب إصابة شخص تصادف وجوده بمحيط الواقعة برش خرطوش.

وجرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة النارية والبيضاء والعصي الخشبية المستخدمة فى التعدى.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن المشاجرة جاءت نتيجة الخلافات القائمة بينهم بشأن الجيرة ولهو الأطفال، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.