وافق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الطلب العاجل المقدم من نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بشأن إنشاء سور أو حواجز حماية على جانبي ترعة المريوطية، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث المتكررة التي تشهدها المنطقة.

وتقدم نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بطلب إلى وزير النقل؛ للمطالبة بسرعة إنشاء سور أو حواجز حماية على جانبي ترعة المريوطية.

تفاصيل طلب نواب حزب مستقبل وطن المقدم لوزير النقل

أوضح "النواب" في مذكرة رسمية موجهة إلى وزير النقل، أن الطلب يأتي على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع بطريق المريوطية – البدرشين، إثر سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي المحافظة.

وأشار "نواب مستقبل وطن" إلى أن الحادث الأخير أعاد تسليط الضوء على خطورة الطريق والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز عوامل الأمان، مؤكدين أن ترعة المريوطية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث المشابهة نتيجة غياب وسائل التأمين والحماية الكافية على جانبي الطريق.

وطالب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالجيزة بسرعة معاينة الطريق من الجهات المختصة، ودراسة تنفيذ سور خرساني أو حواجز حماية بالمناطق الأكثر خطورة على امتداد الترعة، بما يسهم في منع سقوط المركبات وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد "النواب" أن التدخل السريع لتنفيذ هذه الإجراءات أصبح ضرورة ملحة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، مشددين على أهمية استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق وتوفير وسائل الأمان اللازمة للمواطنين.

وحمل الطلب توقيعات عدد من نواب الحزب بمحافظة الجيزة، وهم: النائب أحمد دياب - النائب عادل ناصر - النائب عصام هلال - النائب محمد سعفان - النائب عبد الوهاب خليل - النائب مراد أبو الدهب، وآخرون.

