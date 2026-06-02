روبيو: مجتبى خامنئي حي ويقود حرب إيران من الظل

كتب : محمود الطوخي

07:50 م 02/06/2026

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة ويمارس مهامه بشكل متزايد في إدارة شؤون البلاد.

وأوضح روبيو، خلال إفادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن ثمة دلائل تشير إلى أن خامنئي "ينخرط بشكل متزايد على مستوى ما" في المشهد الحالي.

نشاط مجتبى خامنئي في حرب إيران

تأتي تصريحات روبيو لتبدد حالة من الغموض أحاطت بمصير المرشد الجديد، الذي لم يسجل أي ظهور علني منذ إصابته بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع عند اندلاع حرب إيران.

وكان ذلك الهجوم قد أسفر عن مقتل والده ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين، مما فتح باب التكهنات حول طبيعة وضعه الصحي وقدرته على الاستمرار في هيكل القيادة الإيرانية.

وعلى الرغم من هذا الغياب الميداني، إلا أن التقارير الدبلوماسية تؤكد أن حضور خامنئي في كواليس القرار لا يزال فاعلا ومؤثرا، خاصة في ظل التوترات المستمرة التي تشهدها المنطقة.

تقديرات استخباراتية حول مجتبى خامنئي

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن مجتبى خامنئي يضطلع بدور محوري وجوهري في رسم ملامح استراتيجية المواجهة.

وتؤكد المعلومات الاستخباراتية أنه يعمل بشكل وثيق مع كبار المسؤولين في الدولة لصياغة القرارات العسكرية والسياسية المتعلقة بملف إيران وأمريكا.

