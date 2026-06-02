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7 محطات بطول 9.2 كم.. النقل تخطط لمد مترو الأنفاق حتى مطار القاهرة

كتب : محمد نصار

07:43 م 02/06/2026

النقل تخطط لمد مترو الأنفاق حتى مطار القاهرة

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تدرس الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل تنفيذ امتداد جديد للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بهدف ربط شبكة المترو بمطار القاهرة الدولي، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر وتكامل شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي.

وتتضمن الدراسات الجارية تنفيذ المرحلة الخامسة من الخط الثالث للمترو، والتي تستهدف مد المسار من محطة هليوبوليس حتى مطار القاهرة الدولي، بما يسهم في تحسين خدمات النقل للمسافرين والعاملين بالمطار، إلى جانب خدمة المناطق السكنية الواقعة على طول المسار.

النقل تخطط لمد مترو الأنفاق حتى مطار القاهرة

وفقًا للمخططات الأولية، يبلغ طول المرحلة الجديدة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (هليوبليس - مطار القاهرة) 9.2 كم بعدد 7 محطات للربط مع مطار القاهرة الدولي وخدمة المنطقة السكنية على طول المسار.

ويأتي المشروع في إطار الحرص على تغطية مختلف مناطق القاهرة الكبرى بشبكة مترو الأنفاق، باعتبارها أحد أهم وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة والأكثر قدرة على استيعاب الكثافات الكبيرة من الركاب.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات بقيادة شركة "فينسي"، ويضم كلًا من "فينسي – بويج – المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات"، لإعداد التصميم المبدئي وتقديم العرض الفني الخاص بتنفيذ المرحلة الجديدة، وذلك خلال فترة تمتد إلى 12 شهرًا.

وأوضح وزير النقل، أن المشروع يستهدف تنفيذ مسار نفقي يربط محطة هليوبوليس بمطار القاهرة الدولي، بما يعزز الربط بين المطار وشبكة النقل السككي بالجر الكهربائي، خاصة أن الخط الثالث للمترو يمثل حلقة الوصل الرئيسية بين مختلف وسائل النقل الحديثة.

ويرتبط الخط الثالث حاليًا بعدد من المشروعات والمحاور الرئيسية، من بينها الخط الأول للمترو بمحطة ناصر، والخط الثاني بمحطتي العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس المستقبلي بمحطة العباسية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف بالمحطة المركزية عدلي منصور، ومونوريل شرق النيل بمحطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل بمحطة وادي النيل.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم اتحاد الشركات بإعداد التصميم المبدئي والعرضين الفني والمالي للمشروع، إلى جانب تحديد المسار الأنسب للمرحلة الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكم

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وزارة النقل مطار القاهرة الخط الثالث للمترو مترو الأنفاق

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