نيويورك - (أ ب):

استدعت شركة فورد نحو 1.4 مليون شاحنة خفيفة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في ناقل الحركة قد تؤدي لفقدان السيطرة على المركبة وزيادة مخاطر الحوادث.

وعلمت فورد بوقوع حادث وإصابتين ربما على صلة بالمشكلة.

ويتعلق الاستدعاء بالشاحنات الخفيفة من طراز "إف- 150" التي تعمل بناقل حركة ذاتي من ست سرعات وتم إنتاجها بين مارس 2014 وأغسطس 2017.

وذكر تقرير الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن بعض الشاحنات الصغيرة قد تواجه إشارة متقطعة من وحدة استشعار في ناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى انتقال مؤقت وغير مقصود إلى ترس الحركة الثاني.

وقد يتسبب هذا في انخفاض مفاجئ في سرعة الإطارات لفترة قصيرة، وقد يؤدي في بعض المواقف إلى انزلاق الإطارات الخلفية حتى تنخفض سرعة المركبة.

اقرأ أيضًا:

