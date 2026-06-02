شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية التموين حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بقرية تلة، وتمكنت من ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج المخللات، وعثر بداخلهما على كميات كبيرة من المخللات الفاسدة.

جاءت الحملة بقيادة الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، وبمشاركة نواب رئيس المدينة والأجهزة المعنية، في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

تشميع مصنعين

وأسفرت أعمال الحملة عن إغلاق وتشميع مصنعين لتصنيع وإنتاج وتعبئة المخللات بقرية تلة، لقيامهما بإدارة نشاط صناعي دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بسوء التخزين وتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية.

50 طن مخللات فاسدة

كما تمكنت الحملة من ضبط 250 برميلاً من المخللات تحت التجهيز، سعة البرميل 200 كيلو جرام، بإجمالي يقدر بنحو 50 طناً، وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي نتيجة غياب الاشتراطات الصحية السليمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد الدكتور سعيد محمد، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع قرى وأحياء مركز المنيا، ولن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

تنسيق بين كافة الأجهزة

وأشار إلى أن أجهزة الوحدة المحلية تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والمنشآت الإنتاجية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.