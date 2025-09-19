انتقادات فولف تحفز أنتونيلي قبل سباق جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا-1

باكو - (أ ب):

أكد الإيطالي كيمي أنتونيلي أنه لديه دافع إضافي لتصحيح الأخطاء خلال مشاركته بسباق جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ووصف توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، أداء أنتونيلي، بأنه "مخيب للآمال" في سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأخير.

وقال أنتونيلي أمس الخميس: "أعتقد أن السبب الرئيسي لهذه التصريحات يعود إلى السباق، والذي أتفق معه بأنه لم يكن الأفضل. لكنني تعاملت معه بإيجابية، كحافز لتقديم أداء أفضل في السباق القادم يوم الأحد المقبل".

وانتقد فولف جوانب مختلفة من أداء أنتونيلي في السباق الأخير الذي جرى في مونزا، الذي أنهاه السائق الإيطالي في المركز التاسع، كما أشار مدير مرسيدس إلى أنه يتعين على السائق المبتدئ /19 عاما/ أن يتجاوز تداعيات الحوادث الأخرى هذا الموسم.

وشدد أنتونيلي: "في مونزا، كان شعوره بأن السباق كان مخيبًا للآمال، وهو ما أتفق معه، لأنني ارتكبت الكثير من أخطاء القيادة، وخاصة على الإطارات الصلبة. كان الحديث واضحا تماما، فهو يريدني فقط أن أحظى بعطلة نهاية أسبوع خالية من المشاكل لأستعيد زخمي".

وبدأ أول موسم لأنتونيلي في فورمولا 1 مع مرسيدس، خلفا للسائق البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، بحصد خمس نقاط في سباقاته الستة الأولى، كما حقق انطلاقة أولى قياسية في سباق السرعة في ميامي، لكن مستواه تراجع منذ ذلك الحين.

وكان أنتونيلي أداؤه أفضل على حلبات غير مألوفة له خارج أوروبا، بما في ذلك تواجده الوحيد على منصة التتويج بحلوله ثالثا في كندا، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه في الحلبات الأوروبية التي يعرفها جيدا.

وقال سائق مرسيدس "كان الموسم الأوروبي صعبا للغاية، والآن أتطلع بالكثير من الشغف إلى الجزء الأخير من الموسم مجددًا خارج أوروبا. إنه دائما أكثر هدوءا بعض الشيء. أتطلع حقا لسباقات أخرى خالية من المشاكل واستعادة زخم السباق، وهذا ما يريده الفريق."