سائق فورمولا-1 السابق فيتيل معجب بسرعة قوارب "سيل جي بي"

هامبورج - (د ب أ):

أعرب السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أربع مرات، عن إعجابه بسرعة قوارب سباق (سيل جي بي)، مشيرة إلى أنه كاد أن يسقط من القارب خلال جولة تدريبية قبل عامين تقريبا.

وصرح فيتيل في مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) الألمانية: "أعتقد أنها رائعة. لقد قال الكثيرون إنها ليست بهذه السرعة ولا تعد مميزة. على العكس، السرعة على الماء مختلفة تماما".

وأضاف: "عندما يرتفع القارب على الأجنحة ويبدأ في الطيران، يكون الشعور رائعا".

وفوجئ فيتيل "بالقوة الهائلة التي تسحب الشراع وتدفع القارب بأكمله للأمام"، كما أُعجب بسرعات الدوران".

واعترف فيتيل: " كدت أسقط من القارب عند المنعطف الأول".

وفيتيل شريك في ملكية فريق سيل جي بي الألماني منذ عام ٢٠٢٣، حيث ستقام سلسلة السباقات في ألمانيا لأول مرة هذا الأسبوع قبالة جزيرة روجن، حيث من المتوقع حضور ٢٠ ألف متفرج لمتابعة فعالياته.

ولا يعتبر سائق فورمولا-١ السابق، الذي اعتزل عام ٢٠٢٢، الوحيد من المشاهير الذين يستثمرون في هذه الرياضة، حيث تضم المجموعة نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، بالإضافة إلى نجوم هوليوود آن هاثاواي وهيو جاكمان وريان رينولدز، من بين نجوم آخرين.

وكشف فيتيل: "ما أسرني آنذاك هو سهولة الوصول إلى رياضة الإبحار ومحبيها. ربما تظن أحيانا أنها رياضة النخبة، المخصصة للأثرياء فقط. هذا غير صحيح على الإطلاق. الجميع ودودون ومتعاونون ومنفتحون. ويمكنك مشاهدة السباق كهاو تماما".