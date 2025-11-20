برلين - (د ب أ):

أعرب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول وبطل العالم للمواسم الأربعة الماضية، عن شعوره بالفخر إزاء قدرته على تقليص فارق النقاط الكبير الذي كان يفصله عن منافسيه على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

كان فيرستابن متأخراً بأكثر من 100 نقطة عن متصدر البطولة آنذاك، الاسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، لكن سائق ريد بول قدم أداء مذهلا وفاز بثلاثة سباقات من سباقات الجائزة الكبرى الأربعة التالية، مما عزز رصيده من النقاط وأعاده إلى المنافسة على اللقب.

ورغم أن الفارق يبلغ الآن 49 نقطة خلف البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي استعاد صدارة الترتيب العام لفئة السائقين خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى، بدا فيرستابن سعيدا بالطريقة التي تمكن بها من التعافي والعودة.

ولدى سؤاله قبل سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى القادم عما إذا كان سيصنف هذا الموسم كأفضل مواسمه في فورمولا- 1، أجاب السائق البالغ من العمر 28 عامًا 'لقد كان موسمًا جيدًا بالتأكيد".

ونقل الموقع الرسمي لفورمولا- 1 عن فيرستابن قوله: "اعتقد أنك تريد في كل موسم أن تحاول أن تكون أفضل، وهو أمر ليس سهلاً دائماً، ولكنك تحاول أن تكون أكثر اتساقا، لقد حاولنا بالفعل تحسين كل ما يمكننا القيام به بالسيارة، وأعتقد أننا فعلنا ذلك في معظم الأوقات، لذا أنا مسرور لذلك".

وأضاف: "لم يكن الأداء ما أردته لمعظم فترات الموسم، وإلا كنت سأقاتل طوال الموسم على اللقب، وهو ما لم نفعله حقاً، لقد استمتعت بالنجاحات والانتصارات التي سجلناها، ولكن في الوقت نفسه، لم تكن فترات التراجع رائعة أيضاً بالطبع".

وأشار: "في منتصف الموسم، أو بعد العطلة الصيفية، كنا ننظر إلى فجوة نقاط تزيد عن 100 نقطة وكان يبدو حقاً أنها ستزداد حجماً، ولكن في مرحلة ما بدأنا نقلب هذا الفارق بشكل كبير، كان هناك قليل من الحظ في بعض السباقات، ولكن أعتقد أن هذا شيء يمكن أن نكون فخورين به، وهو الاستمرار في تحقيق بعض النتائج الجيدة في نهاية الموسم".

وقبل الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم، أكد فيرستابن أن منهجه في معركة البطولة يظل "كما هو دائما"، مضيفاً "الأمر لا يتغير حقاً، الفارق كبير جداً من حيث النقاط لذا لا أفكر فيه كثيراً، ليس هناك الكثير مما يمكنني فعله أيضاً، نحن بحاجة إلى الكثير من الحظ الآن حتى النهاية للحصول على فرصة، لذا أنا شخصياً لا أفكر في ذلك".