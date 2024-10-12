ظهور سيارة سينا الفائزة بلقب العالم 1990 في سباق فورمولا-1 البرازيلي

برلين - (د ب أ):

تعود سيارة فريق مكلارين، التي فاز بها أيرتون سينا بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في عام 1990 للمضمار مرة أخرة في سباق جائزة البرازيل الكبرى المقرر إقامته مطلع نوفمبر المقبل، كجزء من تكريم السائق بعد وفاته بـ30 عاما.

وأكد مسؤولو فورمولا-1 هذا الخبر أمس الجمعة، ولكن لم يتم الكشف عن اسم السائق الذي سيحظى بشرف قيادة السيارة على مضمار إنترلاجوس.

وسيجلب فريقا هوندا ومكلارين السيارة إم بي4 / 5 بي للبرازيل كجزء من مبادرة "سينا للأبد". عقب انتهاء اللفة في انترلاجوس، في وقت سيتم تحديده، سيتم إظهار السيارة إم بي4/ 5 بي بالقرب من المرآب.

وسيتم تشجيع المشجعين الذي سيحضرون سباق ساو باولو على ارتداء الألوان الخضراء والصفراء إحياء لذكرى أحد رموز الرياضة البرازيلية، الذي توفى في حادث في سباق جائزة سان مارينو الكبرى في عام 1994.