أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية الصينية في مصر، عن عرض تخفيض "كاش باك" بأسعار السيارة أريزو 6 GT سيدان العائلية الجديدة في السوق المحلي.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر أن عرض التخفيض المقدر بـ60.000 جنيه ساري لعملاء الدفع النقدي لدى معارض جي بي للبيع المباشر والموزعين المعتمدين، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

كيف يستفيد المستهلك من تخفيض أسعار شيري أريزو 6 GT؟

ويتم الاستفادة من العرض وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي عند شراء السيارة شيري أريزو 6 GT المجمعة بمصانع الشركة في مصر، واستكمال إجراءات تسجيلها وترخيصها، وتطبيق كافة الشروط والأحكام.

أسعار شيري أريزو 6 GT موديل 2026 و2027 في مصر

وتتوفر شيري أريزو 6 GT موديل 2027 في يونيو الجاري بفئتين من التجهيزات، وتبدأ الأسعار من 995.000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي 1.060.000 جنيه؛ أما موديل 2026 يقدم بأسعار تبدأ من 989.000 جنيه للفئة الأولى و1.049.000 جنيه للفئة كاملة التجهيز.

محرك شيري أريزو 6 GT

تعتمد شيري أريزو 6 GT الجديدة على محرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تجهيزات شيري أريزو 6 GT الداخلية

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

أنظمة أمان شيري أريزو 6 GT

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.

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