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50 ألف جنيه تراجع بأسعار شيري تيجو 4 برو الجديدة في مصر.. التفاصيل

أطلقت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، نسخة 2027 من السيارة تيجو 7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات رسميًا في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

وارتفعت أسعار نسخة العام المقبل من شيري تيجو 7 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بواقع 10.000 جنيه مقارنة بأسعار النسخة السابقة.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2027 في مصر

ووفقًا للمعلن رسميًا من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر تيجو 7 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.010.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و1.080.000 جنيه للفئة Luxury الثانية الأعلى تجهيزًا.

محرك شيري تيجو 7

تعتمد تيجو 7 الجديدة التي تحمل شعار "صنع في مصر" على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

مقاسات وأبعاد شيري تيجو 7

تأتي شيري تيجو 7 بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر، وتقف السيارة على جنوط 17 بوصة.

وسائل أمان وسلامة شيري تيجو 7

تمتلك سيارة شيري أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتمتاز الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

التجهيزات الداخلية والخارجية في شيري تيجو 7

تقدم السيارة بمصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.



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