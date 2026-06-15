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بالصور.. انطلاق تدريبات بطولة "أوتو سلالوم" الأولى من نوعها في مصر

كتب : رأفت العربي

12:21 م 15/06/2026 تعديل في 12:23 م
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    أولى تدريبات ''أوتو سلالوم''
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    أولى تدريبات ''أوتو سلالوم''
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    أولى تدريبات ''أوتو سلالوم''

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نظم نادي السيارات والرحلات المصري أولى التدريبات الرسمية لبطولة "أوتو سلالوم" لسباقات السرعة المتعرجة، بالتعاون مع فريق "أولد سكول" بساحة سوق السيارات على طريق العين السخنة.

بطولة "أوتو سلالوم" برعاية الاتحاد الدولي للسيارات

ويأتي ذلك تمهيدًا لإطلاق البطولة التي تعد الأولى من نوعها في في مصر وفقًا للوائح وقواعد الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

وشهدت التدريبات مشاركة 27 متسابق من مختلف الفئات العمرية، بهدف التعرف على طبيعة المنافسات واكتساب الخبرة العملية.

وتضمن البرنامج تجهيز مسار السباق ورسم التراك وفق المعايير الفنية المعتمدة من الاتحاد، أعقبه اجتماع تعريفي مع المشاركين لشرح القواعد والتعليمات وإجراءات السلامة، قبل بدء التجارب العملية للسيارات بنظام المنافسات الرسمي.

نادي السيارات يؤكد أن "أوتو سلالوم" إضافة لرياضة المحركات بمصر

قال وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، إن سباق "أوتو سلالوم" يمثل إضافة جديدة لرياضة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على تطبيقه وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

وأضاف عبدالجليل أن الهدف الأساسي من التدريبات هو رفع مستوى مهارات السائقين وتعريفهم بقواعد المنافسة، إلى جانب تعزيز عناصر السلامة والأمان داخل السباقات، مؤكد أن هذه التجربة تمثل المرحلة الأولى لإطلاق بطولة متكاملة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح شادي أسامة، مؤسس فريق "أولد سكول" والمنظم للبطولة، أن سباق "أوتو سلالوم" يعتمد على التنافس في مسار واحد مقسم إلى حارتين لكل متسابق، حيث يخوض المتسابق الجولة الأولى في أحد الجانبين، ثم ينتقل في الجولة الثانية إلى الجانب الاخر من التراك، ويتم احتساب أفضل زمن محقق لتحديد الفائز.

ما الهدف من إقامة تدريبات للفرق المشاركة في "أوتو سلالوم"؟

وأشار أسامة إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى إعداد السائقين للمشاركة في البطولة الرئيسية وتحقيق أفضل النتائج خلال جولاتها، لافتًا إلى أن أفضل أربعة متسابقين في الترتيب العام، سيتأهلون لتمثيل مصر في بطولة "Motorsport Games " الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات بنهاية العام.

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