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شانجان CS55 Plus تتصدر مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال مايو 2026

كتب : رأفت العربي

01:22 م 15/06/2026 تعديل في 03:13 م
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  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55 Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55-Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55-Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55-Plus
  • عرض 12 صورة
    شانجان CS55-Plus

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تصدرت السيارة شانجان CS55 Plus المجمعة محليًا مبيعات فئة السيارات متعددة الاستخدامات الـSUV خلال شهر مايو 2026، لتصبح السيارة الأكثر مبيعًا بجميع الفئات والأحجام بالسوق المحلي.

وبحسب البيانات المعلنة من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فقد واصلت شانجان صعودها في السوق المصري لتحتل المركز السابع بين جميع العلامات التجارية للسيارات في مصر خلال شهر مايو 2026.

مبيعات شانجان CS55 Plus في مصر خلال عام

ووفقًا للمعلن فقد تجاوزت مبيعات شانجان CS55 Plus خلال عام واحد أكثر من 4500 سيارة، ما يعكس، بحسب بيان، نجاحها في السوق المصري منذ طرحها بالأسواق.

ومنذ إطلاق شانجان CS55 Plus استطاعت أن تحظى بإقبال العديد من المستهلكين بما تقدمه من مزيج يجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، ومستويات الراحة والأمان المتقدمة، إلى جانب القيمة التنافسية التي تبحث عنها شريحة واسعة محبي سيارات SUV التي تجمع بين الأداء العملي والتجهيزات الحديثة.

تسارع مبيعات شانجان CS55 Plus المجمعة في مصر

ويعكس نجاح CS55 Plus التطور الملحوظ الذي تشهده علامة شانجان بشكل عام، حيث واصلت العلامة صعودها القوي في السوق المصري، في مؤشر واضح على النمو المتسارع للعلامة وتعزيز حضورها بين أكثر العلامات جذبًا للعملاء.

ويؤكد تطور مبيعات CS55 Plus استراتيجية شانجان في تقديم سيارات تلبي احتياجات المستهلك المصري من حيث الجودة والتكنولوجيا والقيمة، بما يعزز من مكانة العلامة التجارية ويدعم مسيرتها نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

أسعار شانجان CS55 Plus الجديدة في مصر

تقدم شانجان CS55 Plus موديل 2027 في مصر بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 1.130.000 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium الأعلى تجهيزًا بسعر 1.260.000 جنيه.

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