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أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن عرض تخفيض "كاش باك" بأسعار السيارة تيجو 4 Pro كروس أوفر الجديدة رسميًا في السوق المحلي.

يأتي الإعلان عن تخفيض أسعار شيري تيجو 4 برو المجمعة بمصانع الشركة في مصر، بعد أقل من 24 ساعة على طرح موديل 2027 بزيادة تقدر بـ10.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2026.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر أن عرض التخفيض الذي تقدر قيمته بـ50.000 جنيه، ساري لعملاء الدفع النقدي لدى معارض جي بي للبيع المباشر والموزعين المعتمدين، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

كيف يستفيد المستهلك من تخفيض أسعار شيري تيجو 4 برو الجديدة؟

ويتم الاستفادة من العرض وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي عند شراء السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة بمصانع الشركة في مصر، واستكمال إجراءات تسجيلها وترخيصها؛ مع تطبيق كافة الشروط والأحكام.

أسعار شيري تيجو 4 برو موديلات 2026 و2027

تتوفر تيجو 4 برو موديل 2027 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 960.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و1000.000 جنيه للفئة Luxury، و1.065.000 جنيه للفئة Luxury Turbo.

كما لا يزال موديل 2026 من شيري تيجو 4 برو متاح لدى الوكيل بأسعار رسمية تبدأ من من 950.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و990.000 جنيه للفئة Luxury، و1.055.000 جنيه للفئة Luxury Turbo.

محرك شيري تيجو 4 برو

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

تجهيزات شيري تيجو 4 Pro

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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