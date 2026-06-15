انطلقت رسميًا شركة "ROX ESI Egypt" وهي نتاج تعاون استراتيجي بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات وشركة ROX العالمية، لتتولى تمثيل وتصنيع سيارات العلامة الصينية في السوق المحلي.

ويأتي الإعلان عن انضمام ROX إلى قائمة العلامات التي تصنع سياراتها في مصر، باعتبارها خطوة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير في قطاع السيارات.

وجرى الإعلان عن الشراكة على هامش احتفالية أقيمت بقصر عابدين، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب قيادات الشركتين وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

أول استثمار مباشر لـROX في مصر

تمثل "ROX ESI Egypt" أول استثمار مباشر لشركة ROX العالمية داخل السوق المصرية من خلال ROX أبوظبي، المقر العالمي للشركة، لتصبح الكيان الرسمي المسؤول عن تمثيل العلامة وتصنيع سياراتها محليًا.

وتعكس الخطوة الأهمية المتزايدة للسوق المصرية ضمن خطط ROX التوسعية، حيث تستهدف الشركة الاعتماد على مصر كقاعدة استراتيجية للإنتاج والتوزيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية خلال السنوات المقبلة.

إنتاج بقيمة 500 مليون دولار

تستهدف الشراكة بين عز العرب السويدي للاستثمارات وROX العالمية تصنيع سيارات العلامة التجارية في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار (25 مليار و720 مليون جنيه مصري) تقريبًا عبر خطوط الإنتاج التابعة للمجموعة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2027، على أن تشمل المرحلة الأولى تصنيع 5 آلاف سيارة، قبل مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 10 آلاف سيارة في المرحلة التالية لتلبية الطلب المتوقع داخل السوق المحلية وأسواق المنطقة.

دعم خطط التصدير وتعميق التصنيع المحلي

تأتي الشراكة بالتزامن مع توجه الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز مساهمة قطاع السيارات في الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الشركة الجديدة تطوير منظومة متكاملة للتصنيع المحلي تتجاوز عمليات التجميع التقليدية.

وتركز الخطة على زيادة الاعتماد على الصناعات المغذية ومكونات السيارات المنتجة محليًا، بما يسهم في رفع نسب المكون المحلي وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية، إلى جانب خلق فرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

هشام عز العرب: نستهدف بناء علامة قوية في السوق المصري

قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، إن إطلاق "ROX ESI Egypt" يمثل بداية تحالف استراتيجي طويل الأجل مع شريك عالمي يمتلك رؤية متوافقة مع طموحات المجموعة للتوسع والاستثمار في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة تستهدف بناء علامة قوية تعتمد على الدمج بين الخبرات التكنولوجية العالمية التي تمتلكها ROX والقدرات التصنيعية المتطورة لمجموعة عز العرب السويدي، بما يدعم تطوير سلاسل الإمداد والصناعات المغذية في مصر.

ROX: مصر شريك رئيسي في خططنا بأفريقيا

من جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX العالمية، جارفيس يان، إن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها شريكًا استراتيجيًا في خطط الشركة طويلة الأجل داخل القارة الأفريقية.

وأوضح أن التعاون مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات يجمع بين الخبرات التكنولوجية العالمية والقدرات الصناعية المحلية، بما يوفر قاعدة قوية للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

أحمد السويدي: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع

بدوره أكد المهندس أحمد السويدي، عضو مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، أن التحالف الجديد يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السيارات الحديثة ونقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يدعم زيادة الصادرات الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات.

نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية

وتضع الشركة الجديدة نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية ضمن أولوياتها، من خلال تدريب المهندسين والفنيين المصريين على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي وصيانة المركبات الكهربائية والأنظمة الذكية.

كما تعتزم ROX ESI Egypt الاستفادة من شبكة التوزيع والخدمات الحالية لتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار ومراكز الصيانة وفق المعايير العالمية.

مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف سيارة سنويًا

وتستند خطط الشركة إلى الإمكانات الصناعية لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، التي تمتلك مصنعًا بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار.

وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع إلى نحو 40 ألف سيارة سنويًا، مع خطة توسعية تستهدف رفعها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها محليًا وزيادة القدرات التصديرية خلال السنوات المقبلة.

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