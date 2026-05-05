أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أسعار السيارة إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2027 في السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2027

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة فقد تخطت أسعار الفئة القياسية من هيونداي إلنترا المجمعة محليًا حاجز المليون جنيه، وبات سعرها الرسمي 1.020.000 جنيه مقابل 999.000 جنيه لموديل 2026، والفئة Modern الثانية أصبح سعرها 1.120.000 جنيه مقارنة بـ1.100.000 جنيه للموديل السابق

وارتقت الفئة Modern المزودة بفتحة سقف سعرها الجديد 1.135.000 جنيه بدلًا من 1.115.000 جنيه للنسخة السابقة، فيما سعر الفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.235.000 جنيه مقابل 1.215.000 جنيه.

مواصفات هيونداي إلنترا AD المجمعة في مصر

تعتمد سيارة إلنترا AD موديل 2027 على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تأتي سيارة هيونداي الجديدة بهيكل طوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

وسائل أمان هيونداي إلنترا AD الجديدة المجمعة محليًا

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.

