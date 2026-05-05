قبل ساعات، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان في مصر، عن قائمة أسعار شهر مايو لسياراتها بالسوق المحلي.

وشهدت القائمة الجديدة زيادات على أسعار عدد من طرازات شانجان، تراوحت بين 10.000 و100.000 جنيه، فيما نجت طرازات أخرى من الزيادة واستقرت عند مستويات شهر أبريل الماضي.

وكانت السيارة شانجان EADO السيدان العائلية المدمجة، والتي تعد الأرخص ضمن طرازات العلامة في مصر، من بين السيارات التي حافظت على أسعارها دون تغيير خلال مايو، لتبقى عند نفس مستويات الشهر الماضي.

أسعار شانجان EADO خلال مايو

تتوفر السيارة بفئتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى Elite من 875.000 جنيه، بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزًا Flagship بسعر 925.000 جنيه.

يبلغ طول السيارة نحو 4.77 متر، وعرضها 1.84 متر، مع ارتفاع يصل إلى 1.44 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى نحو 2.76 متر. وتسهم هذه الأبعاد في توفير مساحة رحبة للركاب في الأمام والخلف، إلى جانب مساحة تخزين خلفية مناسبة للاستخدامات العائلية اليومية.

مواصفات محرك شانجان EADO موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك BLUE CORE سعة 1.5 لتر، يولد قوة 109 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT (Wet) من 7 سرعات.

تأتي السيارة مزودة بحزمة من وسائل الأمان القياسية، أبرزها نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC، ونظام التثبيت التلقائي Auto Hold.

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التي تعزز الراحة، من بينها مقاعد جلدية، ونظام تشغيل بدون مفتاح، وسقف بانورامي واسع يمنح إحساسًا أكبر بالرحابة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف.

كما توفر السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة تدعم الاتصال الذكي مع الهواتف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات خلفية لضمان توزيع الهواء بشكل جيد، فضلًا عن مساند ذراع أمامية وخلفية ومقاعد قابلة للتعديل، بما يعزز راحة السائق والركاب خاصة خلال الرحلات الطويلة.

