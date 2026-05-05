أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة هيونداي توسان NX4e موديل 2027 بقيمة ثابتة 25.000 جنيه لمختلف الفئات المتاحة بالسوق خلال شهر مايو الجاري.

أسعار هيونداي توسان موديل 2027 في مايو

وبعد إضافة الزيادة الجديدة أصبحت أسعار هيونداي توسان تبدأ من 1.800.000 لفئة Smart Shadow، والفئة Blaze سعرها الجديد 1.950.000 جنيه، والفئة Redline بسعر 2.050.000 جنيه، والفئة Redline N Pack سعرها 2.125.000 جنيه.

أما الفئة Night فقد ارتقى سعرها إلى 2.200.000 جنيه، والفئة Black Diamond أصبح سعرها 2.300.000 جنيه، بينما بات سعر الفئة N Line AWD الأعلى تجهيزًا 2.400.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي توسان الجديدة بمصر:

أبعاد ومساحات هيونداي توسان

تأتي السيارة توسان NX4 FL بطول 4.510 مم، بينما طراز N Line يأتي بطول 4.520 مم، وعرضها 1.865 مم وارتفاعها 1.650 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 مم، وخلوص أرضي 170 مم.

تقف السيارة على جنوط رياضية 18 و19 بوصة؛ وبها نظام إضاءة متكامل ليد بما في ذلك إضاءة أمامية خلال النهار LED وإضاءة ارشادية LED وإشارات جانبية بالمرايات LED، وفوانيس LED خلفية واضاءة داخلية امبيانت (64) لون.

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي الجديدة خزان وقود سعة 54 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر لكل 100 كم؛ فيما مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بسعة 503 لترًا مكعبًا.

مواصفات أمان هيونداي توسان

تقدم هيونداى توسان NX4 FL بـ6 وسائد هوائية (أمامية جانبية و ستائرية)، وفرامل ABS مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة نظام المساعدة في ثبات المقطورة، وفرامل يد إلكترونية، وتعليق تلقائي لفرامل اليد الإلكترونية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية.

يضاف إلى ما سبق نظام تحذير النقطة العمياء، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة، وحساس مطر أتوماتيك، ونظام تحذير وتجنب الاصطدام الأمامي، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة، والمحافظة على القيادة في المسار.

تصميم هيونداي توسان الداخلي

تقدم هيونداى توسان NX4 FL عدد من التجهيزات الداخلية منها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد، مسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف.

السيارة مزودة أيضًا بمقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، و فرش قماش أو جلد للمقاعد الداخلية حسب تفضيل العملاء، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة (LED)، وتعديل كرسي السائق كهربائيا، وتحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامي، وخاصية الذاكرة بكرسي السائق.

تصميم هيونداي توسان الخارجي

أما التجهيزات الخارجية تشمل جنوط سبور مقاس 18 (235/55)، وجنوط سبور مقاس 19 (235/50) وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED، ومرايات كهربائية الطي والضبط، وشبكة أمامية كروم غامق.

وسائل الراحة في هيونداي توسان

تم تزويد السيارة بمجموعة من وسائل الراحةأبرزها اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق من هذه الوسائل، مثبت ومحدد سرعة، ومثبت سرعة ذكي، وحساس اضاءة أتوماتيك.

تمتلك السيارة كذلك مفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية 40:20:40، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وناقل الحركة الكتروني ، والتحكم في ناقل الحركة من المقود.

أما أنظمة التحكم بنظام الترفيه فالسيارة مزودة قياسيًا بشاشة 12.3 بوصة متصلة بين العدادات ونظام الترفية، وترتبط بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، نظام الصوت BOSE مكبر صوت + 7 سماعات.

أنظمة الترفيه في هيونداي توسان

تضم السيارة أنظمة ترفيه للاستمتاع بقيادة افضل، بما في ذلك شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، و دعم برامج Apple CarPlay/ Android Auto،و مدخل USB، و عجلة قيادة متعددة المهام، و نظام Bluetooth للهاتف، و نظام التعرف على الصوت.

التجهيزات الإضافية لفئة N LINE

تشمل الإمكانيات الإضافية للسيارة فئة N LINE، ونظام دفع رباعي للعجلات نظام HTRAC، وتجهيزات رياضية خارجية N Line Package، وشبكة أمامية رياضية كروم غامق N Line.

كما تأتي نسخة N LINE بجنوط مقاس 19" رياضية مخصصة N Line Package، ومقاعد رياضية Alcantara، وعجلة قيادة N Line، ودواسات رياضية معدنية N Line.

