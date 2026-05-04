كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو ملحوظ في مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 56.2% على أساس سنوي.

تأثير حرب أمريكا وإيران على أسعار السيارات في مصر

ويأتي هذا الأداء القوي رغم تعرض السوق خلال الأشهر الماضية لموجة من ارتفاع الأسعار، طالت أكثر من 100 طراز، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع سعر الدولار، على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحسب تقرير "أميك"، بلغ إجمالي مبيعات قطاعات سوق السيارات المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" نحو 49.130 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بـ31.442 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

مبيعات السيارات "الملاكي" في مصر

واستحوذ قطاع سيارات الركوب (الملاكي) على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، مسجلًا 38,461 سيارة، مقابل 24.111 سيارة خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 60%.

كما حقق قطاع حافلات الركاب (الأوتوبيسات) أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 75.2% لتصل إلى 3,504 مركبات، مقارنة بـ2.000 مركبة خلال الفترة ذاتها من 2025.

في المقابل، سجل قطاع الشاحنات التجارية نموًا بنسبة 34.4%، بإجمالي مبيعات بلغ 7.165 مركبة، مقابل 5.330 مركبة خلال نفس الفترة من العام السابق.

