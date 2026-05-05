طرحت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، موديل 2027 من السيارة إكسباندر الـMPV سباعية المقاعد العائلية رسميًا لعملاء السوق المحلي.

أسعار ومواصفات السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

وتتوفر ميتسوبيشي إكسباندر 2027 بحسب المعلن من وكيل العلامة اليابانية بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.475.000 جنيه للفئة Highline، والفئة Premium line سعرها 1.525.000 جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي إكسباندر العائلية الجديدة على محرك تنفس طبيعي 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك بـ4 سرعات، ما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

ومن المتوقع أن تمارس إكسباندر الجديدة ضغوطًا على منافسيها في فئة الـMPV العائلية في مصر.

في التقرير الآتي استعراض بأسعار ومواصفات أبرز منافسي لميتسوبيشي إكسباندر:

جيتور X70

تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.095.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.240.000 جنيه

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

إم جي G50 plus

تتوفر G50 Plus الجديدة وفقًا للمعلن من مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية بمصر، بفئة واحدة من التجهيزات وتباع بسعر رسمي مليون و350 ألف جنيه.

تعتمد G50 Plus على محرك سعة 1.5 لتر تربو، مما يوفر أداء يصل إلى 181 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 ن·م عند 4.300 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات مزدوج القابض.

شيري تيجو 8

الأسعار الأخيرة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية الأول خلال عام 2026 الجاري،وجاءت تيجو 8 موديل 2026 أسعارها كالتالي، تبدأ من 1,155,000 جنيه لفئة Comfort سبع مقاعد، بينما سجلت الفئة Luxury سبع مقاعد نحو 1,255,000 جنيه

تعتمد شيري تيجو 8 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة، تصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 نقلات.

شيفرولية كابتيفا

طرحت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، النسخة الأحدث من سياراتها كابتيفا الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026، وتتوفر كابتيفا بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه.

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 148 حصان و عزم أقصى 255 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

VGV U70 Pro

تصنف ڤي چي ڤي U70 Pro سيارة 7 راكب في مصر وهي متاحة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و20 ألف جنيه للفئة Highline، ومليون و100 ألف جنيه للفئة TOPLINE.

عمل السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

