كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "مازدا" Mazda التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة اليابانية بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

أسعار مازدا CX-3 موديل 2026 في مصر

وبحسب القائمة الجديدة فقد ارتفعت أسعار مازدا CX-3 موديل 2026 الجديدة بقيمة 36.000 جنيه وأصبح السعر الرسمي الجديد 1.335.000 جنيه مقارنة بـ1.299.000 جنيه.

تأتي مازدا CX-3 الـSUV الرياضية الجديدة بطول 4.27 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.57 متر بجانب عرض 1.78 وارتفاع قدره 1.53 متر.

مواصفات مازدا CX-3 الجديدة

تعتمد سيارة مازدا على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 144 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب نقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

تقدم أرخص سيارة تقدمها مازدا في مصر على بأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك Traction Control وفرامل يد كهربائية وحساسات ركن خلفية بكاميرا بجانب وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وجانبية وستائرية.

وتقدم الفئة الوحيدة من CX-3 بتجهيزات تشمل شاشة للعدادات الرقمية وأخرى وسطية قياسها 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 6 سماعات ومثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات للأمطار وللإضاءة الـLED الأمامية والخلفية بالإضافة لمرايا جانبية بطي كهربائي وعجلة قيادة مكسوة بالجلد وعصا ناقل الحركة وتكييف هواء يدوي، وتقف السيارة على جنوط قياس 16 بوصة.

