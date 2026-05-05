ضبط "سايس" فرض رسوم انتظار دون ترخيص في المعادي

كتب : علاء عمران

04:59 م 05/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادي سيارات لطلبه مبلغا ماليا مقابل انتظار سيارته بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

اعتراف المتهم

وبمواجهته، أقر بمزاولته مهنة منادي سيارات بدون ترخيص، وأوضح أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين القائم على التصوير بسبب خلاف حول قيمة انتظار السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منادي سيارات سايس المعادي القاهرة

