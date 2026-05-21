قرقاش: الثقة مع إيران مفقودة تمامًا.. ومحاولتها في مضيق هرمز "أضغاث أحلام"

كتب : مصطفى الشاعر

01:23 م 21/05/2026

أنور قرقاش

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أن الثقة مع إيران باتت "مفقودة تماما" ولا يمكن استعادتها بمجرد إطلاق الشعارات السياسية، لافتا إلى أن استعادة العلاقات الطبيعية بين طهران ومحيطها العربي تتطلب التزاما حقيقيا وملموسا بمبادئ حُسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول العربية ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء تفقد إيران مصداقيتها السياسية في الخليج

أوضح المسؤول الإماراتي البارز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن دول المنطقة اعتادت على ما وصفه بـ"التنمر الإيراني" عبر عقود طويلة حتى أضحى هذا السلوك جزءا مألوفا من المشهد السياسي في منطقة الخليج العربي.

وأشار قرقاش، إلى أن المصداقية الإيرانية "ضاعت تماما" جراء التناقض المستمر بين الخطاب الدبلوماسي العدواني المتبنى ميدانيا وبين بيانات الصداقة الجوفاء التي تصدرها طهران في المناسبات الرسمية.

أضغاث أحلام ومحاولات إيرانية لتثبيت واقع جديد بعد هزيمتها العسكرية

أضاف المستشار الدبلوماسي الإماراتي، أن النظام الإيراني يحاول اليوم وفي أعقاب العدوان الغاشم تثبيت واقع إقليمي جديد وُلد في الأساس من هزيمة عسكرية واضحة المعالم في المواجهات الأخيرة.

وشدد قرقاش، على أن التحركات الإيرانية الرامية للتحكم في حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو محاولات التعدي على السيادة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ليست سوى "أضغاث أحلام" لن تتحقق أمام اليقظة الخليجية والدولية.

يأتي تصريح أنور قرقاش في سياق "التوتر المزمن" بين إيران ودول الخليج العربي، الذي تصاعد بشكل كبير عقب الحرب الأخيرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ويتضمن خلافات عميقة حول التدخلات الإقليمية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، واحترام سيادة الدول.

