بعد نمو مبيعاتها 140%.. تعرف على أرخص سيارة أتوماتيك لـ "رينو" بمصر

كتب : رأفت العربي

03:27 م 02/05/2026 تعديل في 03:27 م
    رينو تاليانت
    مقصورة رينو تاليانت

حققت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي لعلامة رينو التجارية في مصر، أداءً قويًا في السوق المصري خلال الفترة الماضية، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا في المبيعات خلال عام 2025 بنسبة وصلت إلى 140%.

ويأتي هذا الأداء مدعومًا بانتشار طرازاتها المختلفة وعلى رأسها رينو تاليانت، التي تصنف كأرخص سيارة أوروبية مزودة بناقل حركة أتوموتيك في مصر وأرخص سيارة للعلامة محليًا.


أسعار ومواصفات رينو تاليانت 2026 في مصر

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

أداء تاليانت

تعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

أبعاد ومساحات تاليانت

تأتي تاليانت بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2649 مم، ما يمنحها مساحة داخلية جيدة مقارنة بفئتها.

تجهيزات أمان في تاليانت

تتوفر السيارة بمنظومة أمان تشمل 4 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما تضم تجهيزات عملية تشمل شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتكييف أوتوماتيك، ونظام تشغيل بدون مفتاح، بالإضافة إلى مثبت سرعة وحساسات إضاءة ومطر.

