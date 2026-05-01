إكس بينج G9 تصل مصر لأول مرة بتقنية REEV ومدى يتجاوز 1600 كم

كشفت شركة راية أوتو، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية والوكيل الحصري لعلامة XPENG في مصر، عن طرح فئة جديدة من سيارتها G9 تحت اسم G9 Flagship Ultra REEV لأول مرة بالسوق المحلي خلال مايو.



أسعار ومواصفات إكس بينج G9 G9 Flagship Ultra REEV الجديدة بمصر:

محرك وأداء إكس بينج G9



تأتي إكس بينج G9 Flagship Ultra REEV بمنظومة دفع تعتمد على تقنية المدى الممتد، وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة بقوة تقارب 110 كيلوواط 148 حصان تقريبًا، بينما يتم الدفع الفعلي عبر محرك كهربائي قوي تصل قوته إلى حوالي 282 حصان (235 كيلوواط) في النسخة الأمامية، مع عزم دوران يصل إلى نحو 450 نيوتن متر.



وتحقق X9 REEV سرعة قصوى تبلغ حوالي 180 كم/س، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حدود 8 ثوانٍ تقريبًا، بينما تصل المنظومة إلى مدى إجمالي يتجاوز 1600 كم عند الجمع بين البطارية ومحرك المدى الممتد.

أبعاد إكس بينج G9



تأتي السيارة Xpeng G9 بطول 4891 مم، و1937 مم للعرض، بينما يبلغ ارتفاعها 1680 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2998 مم. بفضل بنية 800 فولت، تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 315 كيلووات، مما يمكنها من شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 20 دقيقة فقط.

أسعار إكس بينج G9

تقدم إكس بينج G9 Flagship Ultra REEV في السوق المصري بسعر رسمي 3 مليون 599 ألف جنيه.