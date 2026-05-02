إطلاق سيارات لكزس الجديدة بالسوق المصري قريبًا.. تعرف على الموعد

تستعد شركة تويوتا إيجيبت لإطلاق سيارات لكزس الكهربائية رسميًا في السوق المصري يوم 13 مايو الجاري، في خطوة تعكس توجه العلامة الفاخرة نحو تعزيز حضورها في فئة السيارات الكهربائية، تماشيًا مع تزايد الطلب على هذا النوع من الطرازات خلال الفترة الأخيرة.

وتعد لكزس الذراع الفاخرة التابعة لشركة تويوتا، كما أنها من أكثر العلامات الفاخرة مبيعًا عالميًا، وهو ما يمنح دخولها القوي لقطاع السيارات الكهربائية في مصر أهمية خاصة داخل السوق المحلي.

طرح مرتقب لطرازين كهربائيين

من المتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن طرازين جديدين هما لكزس RZ 2026 ولكزس ES الكهربائية، ضمن خطة تستهدف تقديم سيارات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا الحديثة في السوق المصري.

لكزس RZ

تأتي RZ 2026 كسيارة SUV كهربائية فاخرة مع تحديثات منتصف العمر، حيث حصلت على بطارية أكبر ومدى قيادة أطول، إلى جانب تقديم فئة رياضية عالية الأداء، وتوفر السيارة ثلاثة اختيارات من المحركات بقوة تصل إلى 402 حصان، مع قدرة على التسارع القوي ومدى قيادة يتجاوز 480 كم، بالإضافة إلى إمكانية الشحن السريع خلال حوالي نصف ساعة.

لكزس ES

في المقابل، تقدم لكزس النسخة الكهربائية من ES التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية متطورة، حيث توفر خيارات بالدفع الأمامي أو الكلي، مع قوة تصل إلى 338 حصانًا، وتعتمد على بطارية بسعة 77 كيلوواط/ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يقترب من 494 كم، لتناسب الاستخدام اليومي والسفر.

خطوة جديدة في سوق الـEV

تعكس هذه الخطوة استراتيجية لكزس للتوسع في السيارات الكهربائية داخل مصر، خاصة مع التحول التدريجي في السوق نحو هذا النوع من السيارات، ومن المتوقع أن يحظى الطرح الجديد باهتمام كبير في ظل المنافسة القوية بين العلامات العالمية خلال الفترة الحالية.

