بديل الزيرو.. سيارات أوتوماتيك مستعملة بأقل من 500 ألف جنيه في مصر

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر

مع استمرار الارتفاعات في أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري، اتجهت شريحة كبيرة من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة كخيار عملي يحقق معادلة السعر المناسب وإمكانية التملك، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأصبح شراء سيارة مستعملة، خصوصًا المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، هو الحل الأقرب لقطاع واسع من الشباب والأسر الباحثين عن وسيلة تنقل مريحة بتكلفة أقل من الزيرو.

أسعار أبرز 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر:

نيسان صني



تُعد من أكثر السيارات انتشارًا في مصر، ويتراوح سعرها في سوق المستعمل بين نحو 380 ألف جنيه لموديلات 2013، ويصل إلى قرابة 500 ألف جنيه لموديلات 2020، وفقًا للحالة العامة والفئة.



تعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة تتراوح بين 99 و118 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 134 نيوتن متر. وتتميز بسهولة الصيانة وتوفر قطع الغيار وانخفاض تكلفة التشغيل، إلى جانب مساحة داخلية مناسبة، لكن يعيبها الثبات المحدود على السرعات المرتفعة وضعف الفرامل نسبيًا.

رينو لوجان



تأتي ضمن الخيارات الاقتصادية البارزة، حيث تتراوح أسعار موديلات 2019 إلى 2021 بين 360 و450 ألف جنيه تقريبًا.



تعتمد على محرك 1600 سي سي بقوة تصل إلى 110 أحصنة، وتقدم مساحة داخلية جيدة واعتمادية مقبولة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للاستخدام العائلي اليومي.

ميتسوبيشي لانسر



تعرف ميتسوبيشي لانسر في السوق المحلي باسم "لانسر بومة"، ولا تزال تحافظ على مكانتها في سوق المستعمل بفضل الاعتمادية وقوة التحمل.



تتراوح أسعار موديلاتها من 2006 إلى 2014 بين 300 و500 ألف جنيه، بحسب الحالة والتجهيزات، وتتميز بسهولة الصيانة وتوفر قطع الغيار، إلى جانب أداء مستقر نسبيًا.

شيفروليه أوبترا



تعد شيفروليه أوبترا واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في السوق المصري، خاصة موديلات 2013 إلى 2021، ويتراوح سعرها بين 430 و500 ألف جنيه.



تعتمد على محركات 1500 أو 1600 سي سي بقوة تصل إلى 110 أحصنة، وتُعرف بتكاليف صيانة منخفضة وتوفر واسع لقطع الغيار، ما يعزز من جاذبيتها في سوق المستعمل.

هيونداي فيرنا



تعد هيونداي فيرنا من أقدم وأشهر السيارات الاقتصادية في مصر، ويتراوح سعرها بين 180 و500 ألف جنيه لموديلات 2004 حتى 2021.



تأتي بمحرك 1600 سي سي بقوة 106 أحصنة، وتتميز ببساطة التصميم وسهولة الصيانة وتوفر قطع الغيار، إلى جانب استهلاك وقود مقبول، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن أقل تكلفة ممكنة.

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري

إكس بينج G9 تصل مصر لأول مرة بتقنية REEV ومدى يتجاوز 1600 كم





