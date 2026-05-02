أعلنت شركة كاسترول للزيوت والشحومات العاملة في السوق المصري عن قائمة أسعار منتجاتها الجديدة داخل السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري، في خطوة تعكس تحديثًا جديدًا لأسعار الزيوت بمختلف أنواعها وفئاتها.

وخاطبت الشركة شبكة موزعيها في مختلف محافظات الجمهورية بقوائم الأسعار المقترحة لبيع التجزئة، والتي شملت جميع المنتجات سواء المخصصة لمحركات البنزين أو الديزل، إلى جانب زيوت الهيدروليك والمنتجات الخاصة، وذلك وفق التحديثات الجديدة المعتمدة داخل السوق.

ارتفاع أسعار زيوت السيارات بمصر خلال الفترة الحالية

وتأتي هذه الزيادة في أسعار منتجات كاسترول ضمن التحركات السعرية التي يشهدها سوق زيوت السيارات في مصر خلال الفترة الحالية، مع تباين الأسعار بحسب نوع المنتج وسعة العبوة.

