سوق السيارات الكهربائية يهتز عالميًا.. الصين وأمريكا تقودان التراجع

ميونخ – (د ب أ):

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تراجعًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2026، في تطور غير معتاد بعد سنوات من النمو المتواصل في هذا القطاع.

وكشف تحليل صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن إجمالي المبيعات في 43 سوقًا رئيسيًا بلغ نحو 2.7 مليون سيارة، بانخفاض قدره 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، رغم أن العام الماضي شهد نموًا قويًا اقترب من ثلث المبيعات.

الصين وأمريكا تقودان التراجع



أرجع التقرير هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في السوق الصينية، التي تعد الأكبر عالميًا في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث سجلت نحو 1.32 مليون سيارة بانخفاض 20% على أساس سنوي.

كما تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 233 ألف سيارة، ما شكل ضغطًا واضحًا على إجمالي السوق العالمي.

أوروبا تحاول التعويض



في المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 26% لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة، مدفوعة بنمو قوي في دول مثل ألمانيا وفرنسا، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع في الأسواق الكبرى.

حصة سوقية قياسية رغم الانخفاض



ورغم التراجع في الأرقام الإجمالية، واصلت السيارات الكهربائية تعزيز مكانتها عالميًا، مستفيدة من انخفاض مبيعات السيارات التقليدية بمحركات الاحتراق بنسبة 8%.

وارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في أي ربع أول.

وترى الشركة أن التراجع في السوق الصينية يرجع إلى عوامل مؤقتة، من بينها خفض الحوافز الحكومية، مشيرة إلى أن السوق بدأ بالفعل في التعافي، مع توقعات بعودة النمو خلال الربع الثاني من العام.

وقال الخبير هارالد فيمر إن الشركات الأوروبية نجحت في تقليص الفجوة بفضل تطوير طرازات أكثر تقدمًا تلبي احتياجات العملاء، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المصنعين الأوروبيين لا يزالون بحاجة إلى خفض التكاليف وتسريع وتيرة الابتكار للحفاظ على تنافسيتهم عالميًا.

